家樂福總座王俊超：今年下半年會很辛苦

2019-06-19 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



家樂福總經理王俊超談到今年營運，截至6月底年增0.7%，因過年表現不如預期，3至5月才漸追回，除了在對的時間推出促銷，電商幫了很大的忙；他認為，下半年會很辛苦，因中美貿易、選舉帶不確定性，不過受惠店舖持續增加、年底又有接手台糖生力軍加入，加上電商成長強勁，今年營收一定會超過700億元。

目前家樂福量販店有64家，超市型的便利購也有64家，接手台糖的店鋪預計今年年底開幕；王俊超說，每年都希望新增20家店，不過展店速度偏慢，因為找地不好找，也須花時間評估分析。

他認為，下半年會很辛苦，因為5月國民信心指數有往下走的趨勢，除了中美貿易戰之外，總統大選帶來選舉不確定性，「明年總統選舉為1月11日，1月底過年，因為信心指數低，在這過年前大家不會辦年貨了。」

不過家樂福線上電商表現不俗，王俊超說，剛開始一天只有50張單，就覺得成績很好，現在一天能接3,000張單，高單價進口商品賣得特別好，一直都是三位數成長，食品銷售更是全台電商第二名，僅次於蝦皮，一年營業額都可以等同於一家實體家樂福量販店，未來仍有成長潛力。