台北食品五展開幕 黃志芳：參展家數創新高、年增25％

2019-06-19 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



「台北食品五展」今天開幕，外貿協會董事長黃志芳表示，本屆食品五展參展家數與攤位數雙雙破紀錄，不僅創下歷屆新高，更較上屆一舉成長了25%，立下了新的標竿。

「台北食品五展」是國內規模最大、最國際化的食品產業展，是涵蓋「台北國際食品展」、「台北國際食品加工設備暨生技/製藥機械展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」和「台灣國際清真產品展」的五合一大展，今年共有來自國內外1757家廠商參展，使用5056個攤位，展覽橫跨世貿一館、南港展覽館1館、2館，規模歷屆最大。

黃志芳說，近幾年來台灣對穆斯林友善程度倍增，除了今年食品五展中具清真認證資格之參展商家數及攤位數破百，提供穆斯林買主更多採購選擇，而外貿協會辦理的台灣形象展足跡遍及新南向國家，在馬來西亞、印尼等清真國家所規畫的清真產品展示專區更是大受歡迎。