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台北食品五展開幕 黃志芳：參展家數創新高、年增25％

2019-06-19 17:54聯合報 記者張語羚╱即時報導

「台北食品五展」今天開幕，外貿協會董事長黃志芳表示，本屆食品五展參展家數與攤位數雙雙破紀錄，不僅創下歷屆新高，更較上屆一舉成長了25%，立下了新的標竿。

「台北食品五展」是國內規模最大、最國際化的食品產業展，是涵蓋「台北國際食品展」、「台北國際食品加工設備暨生技/製藥機械展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」和「台灣國際清真產品展」的五合一大展，今年共有來自國內外1757家廠商參展，使用5056個攤位，展覽橫跨世貿一館、南港展覽館1館、2館，規模歷屆最大。

黃志芳說，近幾年來台灣對穆斯林友善程度倍增，除了今年食品五展中具清真認證資格之參展商家數及攤位數破百，提供穆斯林買主更多採購選擇，而外貿協會辦理的台灣形象展足跡遍及新南向國家，在馬來西亞、印尼等清真國家所規畫的清真產品展示專區更是大受歡迎。

本屆日本館攤位數為上屆的1.5倍，總計140家日商使用120個攤位，成為規模最大的海外國家館，展出內容可謂從北海道到沖繩的日本食品大集合。由農委會所籌設的台灣館攤位數238個也是歷年來最大，今年不僅西班牙、波蘭及比利時館以全新面貌展出在地食材，科索沃及哥倫比亞更首次參展，總計國家館達38個，創歷年新高。來自全球5大洲的國家館，讓世貿一館充滿了異國風味。

台灣食品享譽全球受到海外買主青睞。圖／外貿協會提供
台灣食品享譽全球受到海外買主青睞。圖／外貿協會提供
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2019食品五展開幕典禮貴賓雲集，經濟部貿易局長楊珍妮（左7）及貿協董事長黃志芳...
2019食品五展開幕典禮貴賓雲集，經濟部貿易局長楊珍妮（左7）及貿協董事長黃志芳（左8）代表揭幕。圖／外貿協會提供
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2019年台北國際食品五展今天盛大開幕，主辦單位外貿協會董事長黃志芳致詞。圖／外...
2019年台北國際食品五展今天盛大開幕，主辦單位外貿協會董事長黃志芳致詞。圖／外貿協會提供
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2019年台北國際食品五展開展首日盛況。圖／外貿協會提供
2019年台北國際食品五展開展首日盛況。圖／外貿協會提供
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外貿協會穆斯林黃志芳
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