親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

臉書在台啟動不實內容查證 最重可刪除粉專、帳號

陸清華排名超耶魯升至世界第16 台大排第69

大韓航空宣布 有意增添30架波音787夢想飛機

2019-06-19 16:30經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

波音公司、大韓航空與與美國的航空租賃公司Air Lease Corporation在巴黎航空展共同宣布，大韓航空機隊計劃增添30架全新的787夢想飛機(Dreamliner)，其中包括承諾購買十架全新的787-10與十架787-9客機，依目前牌價總值達63億美元(約台幣1,985億元)。這筆協議還包括大韓航空將以租賃方式，透過ALC另外承租10架787-10。

目前經營16條亞洲橫跨太平洋直飛美洲航線的大韓航空，將導入體型較大的787-10，為其以787-9及777為主力的長程航線機隊增添生力軍。這筆訂單在完成最後手續後，將反映在波音的飛機訂單與交付網站。

大韓航空董事長趙源泰表示：「隨著我們持續創新我們的產品，787夢想飛機家族未來多年內將成為我們長程航線機隊的主幹。除了燃油效率提升25%，機身較長的787-10與我們的787-9相比，客艙與貨艙空間大約多出15%，這對於達成我們長期的事業目標，相當關鍵。」

加上這筆訂單後，韓國最大的大韓航空的787機隊規模將一口氣成長四倍至40架，並進一步強化其長程航線機隊。

Air Lease Corporation執行長兼總裁普魯格(John L. Plueger)表示：「ALC很欣慰也很榮幸與波音聯手，協助將787-10導入大韓航空的機隊中。787-10可以為大韓航空現有的787-9機隊帶來顯著的營收強化；而透過ALC長期承租的10架787-10，也將大幅擴展大韓航空全球飛航網路的規模與觸角。」

787-10是效率超高、備受乘客喜愛的夢想飛機家族中最大型的成員。總長度達68公尺的787-10，在標準的兩級艙等配置下，最多可搭載330名乘客，與大韓航空目前機隊中的787-9相比，多出了約40個座位。787-10受益於最新科技與革命性的設計，去年開始展開商業營運後，燃油效率與運作經濟性便雙雙達成新的標竿。這款飛機與之前的機型相比，可以讓航空公司每張座椅節省25%的燃油。

大韓航空同時選用GEnx發動機來帶動所有30架新添購的波音787夢想飛機。此一選擇將讓大韓航空旗下由GEnx發動機帶動的夢想飛機，總數增加至40架。

大韓航空的航太部門也是波音747-8與787計劃重要的合作夥伴，它負責為每款飛機供應相當獨特的傾斜式翼尖。該部門同時也供應737 MAX全新的先進技術(AT)翼梢小翼。

大韓航空機隊計劃增添30架全新的787夢想飛機(Dreamliner)，其中包括...
大韓航空機隊計劃增添30架全新的787夢想飛機(Dreamliner)，其中包括承諾購買十架全新的787-10與十架787-9客機，依目前牌價總值達63億美元(約台幣1,985億元)。　圖／波音公司提供
分享

波音航線大韓航空
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

東元國際食品展 再秀送餐機器人

2019-06-19 16:26

長榮空服員若罷工 高雄會員不受保障？工會代表陳情

2019-06-19 15:44

統一麵包首創創新上架分潤制度 讓學生麵包上架小七

2019-06-19 15:07

高市府辦國際研討會 探討爐石爐渣資源化

2019-06-19 14:51

新航工程公司攜空中巴士 完成首架新航A380客艙改裝

2019-06-19 14:49

長榮航空：連續四年獲SKYTRAX五星級航空榮譽

2019-06-19 14:44

AirAsia連續11年奪得Skytrax世界最佳低成本航空

2019-06-19 14:43

食品展秀新品／大成建新廠 福壽產學合作推生鮮

2019-06-19 14:39

協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工

2019-06-19 14:37

血庫恐將入不敷出？年輕族群捐血人次20年來大減六成

2019-06-19 14:33

中鋼：貿易戰結果難料 鋼鐵業當自強

2019-06-19 13:41

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:17

瞄準親子商機 金蘭首度推出親子醬、親子油膏

2019-06-19 12:19

聲寶處分台中土地獲利 第2季認列

2019-06-19 12:08

2019台北國際食品展今登場 台南市連續13年不缺席

2019-06-19 11:48

中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份

2019-06-19 11:43

中橡捍衛生技權利金 辜公怡重申4點作戰計畫

2019-06-19 11:40

中鋼董事會完成改選 翁朝棟等11席當選

2019-06-19 11:39

福壽集團攜手興大 簽署產學技術合作意向書

2019-06-19 11:27

華研將與LINE MUSIC攜手 授權再添動能

2019-06-19 11:19

華研積極培養新人 擬擴大營業範疇跨入新領域

2019-06-19 10:59

中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機

2019-06-19 10:40

「鋼粉」參加中鋼股東會 坐著輪椅也要來

2019-06-19 10:34

光群雷膠囊式內視鏡獲准上市 股價跳空漲停

2019-06-19 10:26

最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15

中鋼董事長翁朝棟 提六大布局提升競爭力

2019-06-19 10:06

中鋼董座：6作法提升競爭力 估Q4鋼市需求回升

2019-06-19 10:04

中鋼董事長翁朝棟 看好Q4鋼市回溫

2019-06-19 09:51

中鋼接到行政院經濟部派令 翁朝棟續任董事長

2019-06-19 09:39

中鋼股東會經典傳承 全員起立唱國歌

2019-06-19 09:30

加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找

2019-06-19 08:44

徐旭東：子女多參與集團經營

2019-06-19 01:03

晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國

2019-06-19 01:00

巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了

2019-06-19 01:00

巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴

2019-06-19 00:58

儒鴻迎Nike大單 熱到明年

2019-06-19 00:54

紡織雙雄擴產重心 轉進東南亞

2019-06-19 00:52

統一 打造亞洲流通大平台

2019-06-19 00:51

兩岸自貿論壇／朱平芳：兩岸產業關聯度緩步下滑

2019-06-19 00:47
看更多

熱門文章

勞保月領、一次領那個好？保證領回機制不吃虧

2019-06-19 13:33

【重磅快評】中油油輪在荷姆茲海峽被轟真的沒什麼嗎？

2019-06-19 10:27

最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15

美元投資保單銷售 腰斬

2019-06-19 00:40

新台幣貶值 美元投資型保單持續腰斬

2019-06-18 20:11

徐旭東：子女多參與集團經營

2019-06-19 01:03

中鋼接到行政院經濟部派令 翁朝棟續任董事長

2019-06-19 09:39

儒鴻迎Nike大單 熱到明年

2019-06-19 00:54

矽晶圓四哥 調降今年財測

2019-06-19 00:51

協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工

2019-06-19 14:37

年租金3.31億元 PChome簽約郵政物流中心

2019-06-18 19:43

中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機

2019-06-19 10:40

中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份

2019-06-19 11:43

AIT：美台經濟3大優先 美牛美豬未決影響大

2019-06-19 00:37

回流台商 錢進儲蓄險

2019-06-19 00:36

國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮

2019-06-19 13:55

台糖董事長上午交接 原任黃育徵傳出被請辭

2019-06-19 10:35

徐董大讚井琪 最合格總座

2019-06-19 01:02

華碩多路出擊 下半年來電

2019-06-19 01:01

兆豐銀員工持股信託 7月上路

2019-06-18 23:38

撼訊陳劍威：比特幣可能成為避險工具

2019-06-18 20:37

中鋼19日股東會 翁朝棟續任董事長呼聲大

2019-06-18 21:39

晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國

2019-06-19 01:00

巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴

2019-06-19 00:58

遠銀股價12元太委屈？ 徐旭東：出身好人家總要多一點

2019-06-19 11:45

巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了

2019-06-19 01:00

加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找

2019-06-19 08:44

台幣早盤勁揚逾1角 升破31.400元

2019-06-19 09:22

長榮空服員若罷工 高雄會員不受保障？工會代表陳情

2019-06-19 15:44

進口仿冒品層出不窮 愛迪達、威而鋼上榜

2019-06-18 20:44

台糖新董座陳昭義 想在台糖開老人長照中心

2019-06-19 10:45

手機辦貸款 多家銀行想承做

2019-06-18 23:37

我賦稅負擔率19.3% OECD國家第2低

2019-06-19 00:20

美國穩居半導體龍頭 台灣IC設計全球第2

2019-06-19 13:36

營業秘密法下半年才有機會通過

2019-06-18 18:54

我租稅負擔率比OECD國家低 計社會安全捐後僅贏墨西哥

2019-06-19 06:09

神盾全屏多點光學指紋辨識產品亮相 明年還有新武器

2019-06-18 18:45

試辦vs.沙盒實驗…有四差異

2019-06-18 23:32

8月基本工資「必然」漲 林伯豐：但不該由政府喊價

2019-06-19 13:42

蔡總統：AIoT是台灣產業方向

2019-06-19 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top