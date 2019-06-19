大韓航空宣布 有意增添30架波音787夢想飛機

2019-06-19 16:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



波音公司、大韓航空與與美國的航空租賃公司Air Lease Corporation在巴黎航空展共同宣布，大韓航空機隊計劃增添30架全新的787夢想飛機(Dreamliner)，其中包括承諾購買十架全新的787-10與十架787-9客機，依目前牌價總值達63億美元(約台幣1,985億元)。這筆協議還包括大韓航空將以租賃方式，透過ALC另外承租10架787-10。

目前經營16條亞洲橫跨太平洋直飛美洲航線的大韓航空，將導入體型較大的787-10，為其以787-9及777為主力的長程航線機隊增添生力軍。這筆訂單在完成最後手續後，將反映在波音的飛機訂單與交付網站。

大韓航空董事長趙源泰表示：「隨著我們持續創新我們的產品，787夢想飛機家族未來多年內將成為我們長程航線機隊的主幹。除了燃油效率提升25%，機身較長的787-10與我們的787-9相比，客艙與貨艙空間大約多出15%，這對於達成我們長期的事業目標，相當關鍵。」

加上這筆訂單後，韓國最大的大韓航空的787機隊規模將一口氣成長四倍至40架，並進一步強化其長程航線機隊。

Air Lease Corporation執行長兼總裁普魯格(John L. Plueger)表示：「ALC很欣慰也很榮幸與波音聯手，協助將787-10導入大韓航空的機隊中。787-10可以為大韓航空現有的787-9機隊帶來顯著的營收強化；而透過ALC長期承租的10架787-10，也將大幅擴展大韓航空全球飛航網路的規模與觸角。」

787-10是效率超高、備受乘客喜愛的夢想飛機家族中最大型的成員。總長度達68公尺的787-10，在標準的兩級艙等配置下，最多可搭載330名乘客，與大韓航空目前機隊中的787-9相比，多出了約40個座位。787-10受益於最新科技與革命性的設計，去年開始展開商業營運後，燃油效率與運作經濟性便雙雙達成新的標竿。這款飛機與之前的機型相比，可以讓航空公司每張座椅節省25%的燃油。

大韓航空同時選用GEnx發動機來帶動所有30架新添購的波音787夢想飛機。此一選擇將讓大韓航空旗下由GEnx發動機帶動的夢想飛機，總數增加至40架。