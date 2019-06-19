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東元國際食品展 再秀送餐機器人

2019-06-19 16:26經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

東元餐飲集團攜手東元（1504），今（19）日在2019國際食品展當中展示商用變頻冰箱和送餐機器人

東元表示，國產第一台商用變頻冰箱不但讓餐飲食品業者省能又省成本，消費者也可以吃到更新鮮的美食；而送餐機器人則可以解決一般餐廳裡重複性高又耗費人力的工作，讓餐廳的外場人力能夠為用餐的客人提供更貼心的服務。

東元集團會長黃茂雄表示，機器人已陸續在做，已有銷往日本，下個月有一台會送到澳洲，國內供不應求，第一階段由摩斯漢堡先行，另外應用在保全、醫院等場域，也都在談。

為了讓Miss Mos Burger在吵雜的用餐環境中和客人有良好的 互動，東元指出，送餐機器人下半身有個60瓦的音響系統，在開放式的空間中，聲音的傳遞絕對沒有問題。

很快的，消費者就會在各個摩斯分店，見到Miss Mos Burger的身影，東元亦計劃外銷到海外摩斯分店，目前已經有銷往日本摩斯分店實績。

東元表示，這套人機介面系統可以充分應用在各個不同的領域，除了送餐，也可適用導覽、保全巡檢、智慧工廠等不同需求，都可以提供客製化的整合服務。

東元集團以「食在東元，實在安心」為參展主題，東元展示的兩款產品，呼應此主題。

東元表示，東元生產的DC變頻商用冰箱，比傳統定頻產品省電 40%40%，在使用離峰時段低頻運轉，以適當的冷卻能力幫餐廳業者省電；等到使用冰箱尖峰時段，以高頻運轉並且快速追蹤負載。

東元表示，此款DC變頻商用冰箱的其他優點，還包括採用迴圈風流，快速製冷，讓箱內溫度常保均勻；並且採用環保無氟冷媒，符合東元產品「節能減排」的一貫特性，同時加入「智能化」的服務，以物聯網（IoT）技術24小時即時監控冰箱用電、各層溫度，確保食材安全，一旦數據異常可即時發出警報，通知管理者進⾏維修，不論是單店或連鎖店都可以做到能源管理和預警服務。

東元在國際食品展展示送餐機器人，相當吸睛。圖／東元提供
東元在國際食品展展示送餐機器人，相當吸睛。圖／東元提供
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東元機器人
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