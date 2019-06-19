長榮空服員若罷工 高雄會員不受保障？工會代表陳情

2019-06-19 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



長榮航空空服員取得合法罷工權，將在20日進行勞資協商，一旦協商破裂，隨時可能罷工，但勞動部裁決委員會日前在一項裁決案中，主張高雄分會會員不是在桃園工作，沒有會員資格，桃園市空服員職業工會高雄辦公室19日下午到高雄市勞工局陳情，籲市府應延續2016年華航空服員罷工以來的立場，支持高雄會員享有罷工等權利。

勞工局主秘皮忠謀也出面回應說，針對勞工在團結、爭議、協商權等保障，都是秉持一貫立場，只要依法取得工會會員資格，不管人在何處，都享有各項勞動權益；勞工局也承諾，若高雄會員覺得有權利受阻的狀況，會全力協助調解，釐清保障其權益。

空服員工會代表在勞工局前拉布條，怒喊勞動部裁決「荒腔走板、前後矛盾」，桃園市空服員職業工會高雄辦公室主任潘家洛表示，2016年華航空服員罷工，高雄市府曾發文強調高雄分會的會員都有合法罷工權，讓更多空服員有力量站出來爭取權益，是當時罷工成功一大關鍵。

不過，最近勞動部裁決委員會在勞裁字第5號案作出裁決認定，竟主張高雄分會會員因為不是在桃園工作，所以沒有會員資格，推翻過去罷工說明會案、潘家洛戴手套遭懲處等數件裁決案件結果，裁決會以如此狹隘的觀點認定，可說是「荒腔走板、前後矛盾」、「看到財團就大轉彎」。

任職長榮航空空服員的工會理事廖以勤說，高雄分會會員雖主要工作地在高雄，但勞健保及管轄、指揮、監督權都屬於登記在桃園的長榮航空公司，也常應需求到桃園受訓、出勤，工作性質也以空中為主，難以區分工作地，應是合法會員。