親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

紐西蘭外海規模6.4地震 目前無人傷亡

長榮空服員若罷工 高雄會員不受保障？工會代表陳情

2019-06-19 15:44聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

長榮航空空服員取得合法罷工權，將在20日進行勞資協商，一旦協商破裂，隨時可能罷工，但勞動部裁決委員會日前在一項裁決案中，主張高雄分會會員不是在桃園工作，沒有會員資格，桃園市空服員職業工會高雄辦公室19日下午到高雄市勞工局陳情，籲市府應延續2016年華航空服員罷工以來的立場，支持高雄會員享有罷工等權利。

勞工局主秘皮忠謀也出面回應說，針對勞工在團結、爭議、協商權等保障，都是秉持一貫立場，只要依法取得工會會員資格，不管人在何處，都享有各項勞動權益；勞工局也承諾，若高雄會員覺得有權利受阻的狀況，會全力協助調解，釐清保障其權益。

空服員工會代表在勞工局前拉布條，怒喊勞動部裁決「荒腔走板、前後矛盾」，桃園市空服員職業工會高雄辦公室主任潘家洛表示，2016年華航空服員罷工，高雄市府曾發文強調高雄分會的會員都有合法罷工權，讓更多空服員有力量站出來爭取權益，是當時罷工成功一大關鍵。

不過，最近勞動部裁決委員會在勞裁字第5號案作出裁決認定，竟主張高雄分會會員因為不是在桃園工作，所以沒有會員資格，推翻過去罷工說明會案、潘家洛戴手套遭懲處等數件裁決案件結果，裁決會以如此狹隘的觀點認定，可說是「荒腔走板、前後矛盾」、「看到財團就大轉彎」。

任職長榮航空空服員的工會理事廖以勤說，高雄分會會員雖主要工作地在高雄，但勞健保及管轄、指揮、監督權都屬於登記在桃園的長榮航空公司，也常應需求到桃園受訓、出勤，工作性質也以空中為主，難以區分工作地，應是合法會員。

廖以勤表示，針對長榮航空罷工案，空服員工會在6月7日取得全體會員過半同意，長榮分會更超過9成的支持率，將依勞資爭議處理法取得合法罷工權，高雄分會會員也應享有勞動三法保障的各項權利。

長榮航空勞資協商在即，桃園市空服員職業工會代表到勞工局前陳情，希望勞工局能秉持3...
長榮航空勞資協商在即，桃園市空服員職業工會代表到勞工局前陳情，希望勞工局能秉持3年前聲援華航罷工立場，支持高雄會員合法罷工權益。記者蔡容喬／攝影
分享

長榮航空罷工空服員
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

統一麵包首創創新上架分潤制度 讓學生麵包上架小七

2019-06-19 15:07

高市府辦國際研討會 探討爐石爐渣資源化

2019-06-19 14:51

新航工程公司攜空中巴士 完成首架新航A380客艙改裝

2019-06-19 14:49

長榮航空：連續四年獲SKYTRAX五星級航空榮譽

2019-06-19 14:44

AirAsia連續11年奪得Skytrax世界最佳低成本航空

2019-06-19 14:43

食品展秀新品／大成建新廠 福壽產學合作推生鮮

2019-06-19 14:39

協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工

2019-06-19 14:37

血庫恐將入不敷出？年輕族群捐血人次20年來大減六成

2019-06-19 14:33

中鋼：貿易戰結果難料 鋼鐵業當自強

2019-06-19 13:41

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:17

瞄準親子商機 金蘭首度推出親子醬、親子油膏

2019-06-19 12:19

聲寶處分台中土地獲利 第2季認列

2019-06-19 12:08

2019台北國際食品展今登場 台南市連續13年不缺席

2019-06-19 11:48

中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份

2019-06-19 11:43

中橡捍衛生技權利金 辜公怡重申4點作戰計畫

2019-06-19 11:40

中鋼董事會完成改選 翁朝棟等11席當選

2019-06-19 11:39

福壽集團攜手興大 簽署產學技術合作意向書

2019-06-19 11:27

華研將與LINE MUSIC攜手 授權再添動能

2019-06-19 11:19

華研積極培養新人 擬擴大營業範疇跨入新領域

2019-06-19 10:59

中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機

2019-06-19 10:40

「鋼粉」參加中鋼股東會 坐著輪椅也要來

2019-06-19 10:34

光群雷膠囊式內視鏡獲准上市 股價跳空漲停

2019-06-19 10:26

最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15

中鋼董事長翁朝棟 提六大布局提升競爭力

2019-06-19 10:06

中鋼董座：6作法提升競爭力 估Q4鋼市需求回升

2019-06-19 10:04

中鋼董事長翁朝棟 看好Q4鋼市回溫

2019-06-19 09:51

中鋼接到行政院經濟部派令 翁朝棟續任董事長

2019-06-19 09:39

中鋼股東會經典傳承 全員起立唱國歌

2019-06-19 09:30

加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找

2019-06-19 08:44

徐旭東：子女多參與集團經營

2019-06-19 01:03

晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國

2019-06-19 01:00

巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了

2019-06-19 01:00

巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴

2019-06-19 00:58

儒鴻迎Nike大單 熱到明年

2019-06-19 00:54

紡織雙雄擴產重心 轉進東南亞

2019-06-19 00:52

統一 打造亞洲流通大平台

2019-06-19 00:51

兩岸自貿論壇／朱平芳：兩岸產業關聯度緩步下滑

2019-06-19 00:47

吳東進促台日交流 獲天皇授勳

2019-06-19 00:42

新光引進預防醫學 造福病患

2019-06-19 00:42
看更多

熱門文章

【重磅快評】中油油輪在荷姆茲海峽被轟真的沒什麼嗎？

2019-06-19 10:27

勞保月領、一次領那個好？保證領回機制不吃虧

2019-06-19 13:33

最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15

美元投資保單銷售 腰斬

2019-06-19 00:40

新台幣貶值 美元投資型保單持續腰斬

2019-06-18 20:11

徐旭東：子女多參與集團經營

2019-06-19 01:03

NCC罰旺中3案共110萬元 要求限期改正

2019-06-19 14:28

中鋼接到行政院經濟部派令 翁朝棟續任董事長

2019-06-19 09:39

儒鴻迎Nike大單 熱到明年

2019-06-19 00:54

矽晶圓四哥 調降今年財測

2019-06-19 00:51

統一併購韓國熊津 羅智先：打造「亞洲流通大平台」

2019-06-18 17:02

年租金3.31億元 PChome簽約郵政物流中心

2019-06-18 19:43

AIT：美台經濟3大優先 美牛美豬未決影響大

2019-06-19 00:37

中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份

2019-06-19 11:43

中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機

2019-06-19 10:40

回流台商 錢進儲蓄險

2019-06-19 00:36

台糖董事長上午交接 原任黃育徵傳出被請辭

2019-06-19 10:35

徐董大讚井琪 最合格總座

2019-06-19 01:02

協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工

2019-06-19 14:37

華碩多路出擊 下半年來電

2019-06-19 01:01

國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮

2019-06-19 13:55

兆豐銀員工持股信託 7月上路

2019-06-18 23:38

撼訊陳劍威：比特幣可能成為避險工具

2019-06-18 20:37

中鋼19日股東會 翁朝棟續任董事長呼聲大

2019-06-18 21:39

擴張台南太陽光電版圖 茂鴻電力3年內投資174億元

2019-06-18 16:38

晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國

2019-06-19 01:00

巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴

2019-06-19 00:58

巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了

2019-06-19 01:00

加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找

2019-06-19 08:44

進口仿冒品層出不窮 愛迪達、威而鋼上榜

2019-06-18 20:44

羅智先談陸超商加盟：要與組織加盟 非像台灣個體加盟

2019-06-18 16:30

台幣早盤勁揚逾1角 升破31.400元

2019-06-19 09:22

遠銀股價12元太委屈？ 徐旭東：出身好人家總要多一點

2019-06-19 11:45

手機辦貸款 多家銀行想承做

2019-06-18 23:37

我賦稅負擔率19.3% OECD國家第2低

2019-06-19 00:20

我租稅負擔率比OECD國家低 計社會安全捐後僅贏墨西哥

2019-06-19 06:09

營業秘密法下半年才有機會通過

2019-06-18 18:54

神盾全屏多點光學指紋辨識產品亮相 明年還有新武器

2019-06-18 18:45

試辦vs.沙盒實驗…有四差異

2019-06-18 23:32

台糖新董座陳昭義 想在台糖開老人長照中心

2019-06-19 10:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top