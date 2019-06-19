統一麵包首創創新上架分潤制度 讓學生麵包上架小七

2019-06-19 15:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台灣烘焙年產值600億，近來超商業者積極拓展「白金（麵包）商機」。統一麵包今（19）日發表全台超商首創的「創新上架分潤制度」，並宣布從第一屆統一烘焙盃校際烘焙大賽中選出二款得獎學生作品，自今（19）日起於全台7-ELEVEN限時開賣180天，「讓學生麵包上架小七」。

「白金（麵包）商機」熱呼呼，7-ELEVEN在2018年賣出超過上億個麵包，全家的白金商機去年也交出漂亮成績單，光麵包銷售就創下32億元的營業額，今年全聯也大舉加入這場白金商機大戰。

統一麵包趁勝追擊出奇招，與同集團的7-ELEVEN合作，將學生得獎作品「紫酥QQ」和「起司白醬燒雞」二口味麵包，進行量產，並上架開賣。

統一麵包表示，今日上架的得獎學生麵包，是於去年舉辦的第一屆統一烘焙盃校際烘焙大賽中脫穎而出，當時吸引了30所學校123組隊伍參賽，最終於今年3月10日總決賽中由經國管理暨健康學院謝詠欣、許芳菱的「統一麵包-紫薯QQ」及弘光科技大學陳彥銘、莊富凱的「統一麵包-起司白醬燒雞」奪得評審團大獎，今起上架全台7-ELEVEN。

統一麵包表示，「紫薯QQ」和「起司白醬燒雞」二款得獎麵包皆充分展現了學生絕妙創意，巧妙運用混搭食材將新穎概念帶入麵包內，烘焙出兼具傳統與創新的不同風味，令人驚艷。

其中「紫薯QQ」精心挑選紫地瓜，打造出令人驚艷的紫色麵包，浪漫的紫色菠蘿外皮搭配富有口感的麻糬QQ內餡，呈現有創意的新滋味，也為7-ELEVEN貨架點綴出全新氣象。另一款產品「起司白醬燒雞」則是使用特調的白醬搭配濃郁起司，再加上雞肉的鹹香與玉米的甘甜，呈現出鬆軟麵包的豐富食感。