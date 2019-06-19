高市府辦國際研討會 探討爐石爐渣資源化

2019-06-19 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市政府經濟發展局今邀各方學者，舉辦「次世代潛力新材料發展」國際研討會，探討「爐石爐渣資源化契機」，將煉鋼後的爐渣如何結合「循環經濟」，將其資源化。

此次研討會在高雄展覽館舉辦，邀請環保署廢管處長賴瑩瑩、日本東京理工大學菊池喜昭、工研院產科國際所督導鄒念濤、工研院綠能所經理呂穎彬、中聯公司總經理歐正章。

呂穎彬表示，台灣1年煉鋼後可產生400多萬噸高爐石、160萬噸轉爐石，這些煉鋼後的爐渣經過1500度的高溫後，其實與一般土壤無異，不在只是被認為有害的廢棄物，僅能放置在掩埋場。

呂說，以循環經濟層面來看，煉鋼後所產生的高爐石、轉爐石，運用在舖築路面時，其價格、使用年限及性能但較一般所使用的瀝青良好，要如何說服業者，並有明確的手冊規範用途及使用目的，是未來要共同面對的事情。

賴瑩瑩則說，台灣工業條件與日本相像，同樣地狹人稠、資源仰賴進口，但在資源再生上擁有很好的經驗可互相借鏡。

賴強調，過去爐渣利用發生過意外，讓眾人信心不足，但這源自於材料使用不當。