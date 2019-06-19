新航工程公司攜空中巴士 完成首架新航A380客艙改裝

2019-06-19 14:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



新航工程公司（SIAEC）與空中巴士服務公司合作，於日前完成首架新航A380客艙全面改裝。這項大規模客艙改裝計畫是在2017年11月宣佈展開，目的是將新航營運中的14架A380客艙，升級至與最新五架交機A380同樣的客艙產品。

在這項計畫之下，空中巴士服務公司負責核准服務公告（SB），以及提供客艙零組件。空中巴士在地團隊還運用A380的設計知識與工程專業，在A380的寬敞雙層客艙中整合新航的客製化內裝。

這項改裝計畫是空中巴士提供的產品增值計畫一部份，並由空中巴士的升級服務團隊管理。為新航執行的這項計畫，象徵空中巴士引進最新客艙創新，讓A380繼續營運多年的決心。

廣受讚譽的新航全新A380客艙為所有艙等乘客提供更多個人空間。改裝後的飛機在上層客艙設置六個頭等套艙與78個商務艙座位，下層客艙設置44個豪華經濟艙與343客經濟艙座位，共可載運471名乘客。

接下來13架新航A380的客艙改裝工作，將由新航工程公司與Heavy Maintenance Singapore Services公司執行。後者是由新航工程公司與空中巴士合資成立，新航工程公司持股65%，空中巴士持股35%。