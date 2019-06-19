長榮航空：連續四年獲SKYTRAX五星級航空榮譽

2019-06-19 14:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



知名航空服務調查機構SKYTRAX公司6月18日在法國巴黎航空展(Paris Air Show)舉行「2019年全球航空公司大獎」頒獎典禮，長榮航空再次獲得五星級航空公司的認證，同時也獲得「全球最佳客艙清潔」(World’s Best Airline Cabin Cleanliness)及「全球最佳經濟艙機上餐飲」(World’s Best Economy Class Catering)的雙項冠軍，並且在「全球十大最佳航空公司」(Worlds Top 10 Airlines)得到第六名。

長榮航空自2016年開始，已連續四年獲得5星級航空的肯定，為了維持此項榮譽，除了不斷提升空、地勤等一線人員的服務方式，同時也持續更新軟硬體設備，讓整體服務品質更加優化，並將服務的精神落實在每一個細微的環節，包括機艙內的清潔度也都一樣重視，因此今年也再度獲得「全球最佳客艙清潔」的殊榮。

長榮航空在機上餐點極盡巧思，豪華經濟艙、經濟艙的餐點，以結合當地特色食材及家鄉味的概念、透過食材色彩的搭配、依照乘客之生理時鐘，不斷創造出多元的餐點內容，包括長程航線早餐提供的清粥小菜、日本航線夏季的日式冷便當都受到相當的好評，因此今年也首次拿下「最佳經濟艙機上餐飲」的評價。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「感謝全世界旅客對長榮航空的支持，我們的目標不僅是要維持五星級航空的服務，更期許不斷超越自我，從最微末的細節開始著手，帶給旅客最貼心、細緻的服務感受，為旅客每一趟的飛行體驗留下深刻美好的印象。」