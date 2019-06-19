AirAsia連續11年奪得Skytrax世界最佳低成本航空

2019-06-19 14:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



亞洲低成本航空AirAsia今(19)日於2019年Skytrax世界航空獎頒獎禮連續11年蟬聯「世界最佳低成本航空」大獎，並同時榮獲「亞洲最佳低成本航空」獎，而AirAsia長程運輸(AirAsia X)所營運寬體客機上的豪華平躺座位則再次獲得「世界最佳低成本航空商務艙」獎的殊榮。

被譽為「航空界奧斯卡」的Skytrax世界航空獎是全球航空業認可的指標，此獎項來自於超過2,165萬世界各地、100個不同國籍的乘客們的意見調查，並透過49項關鍵績效指標來評估航空公司產品與服務素質，他們於2018年9月至2019年9月間共搭乘了超過300家航空。

AirAsia集團執行主席拿督Kamarudin Meranun 表示，我們非常榮幸AirAsia為乘客們所提供的低票價且高水準的服務能夠連續11年獲得Skytrax的認可。這獎項乃是乘客們票選而出，無疑是對我們付出無數心血與卓越服務的AirAsia員工（Allstars）們的一項認可，值得讓他們引以為傲。”

AirAsia 長程運輸(AirAisa X)董事主席Rafidah Aziz表示，我們的豪華平躺座位也再次奪得了「世界最佳低成本航空商務艙」獎，今天也是我們連續第九年獲得此獎項。這獎項是我們全體職員努力不懈維護我們企業文化、使命及願景的最佳見證。今年，我們會更進一步地改變乘客們對低成本長途飛行的刻板印象，透過全新客機A330neo的加入，一定能夠為為大家提供更舒適的機艙體驗。加上我們得獎的世界級機艙服務，AirAsia X將持續為乘客們提供超值的服務並承載他們前往我們長途網絡超過30個目的地。