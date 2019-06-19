協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工

2019-06-19 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



長榮空服勞資爭議協商、調解數度破局，明天將舉行空服員取得合法罷工權後首次次正式協商會議，不過今天光是場地就喬不攏，雙方從凱薩改到萬麗飯店，工會批場地費上看100萬太荒謬，但長榮表示，雙方已在2時08分完成報價，實際上不到30萬，批評桃園空服員職業工會傷害雙方互信。

另外，今也傳出工會預期協商破裂，明天將宣布啟動罷工，並在下周一長榮股東會、華航空服罷工三周年時達到抗爭高峰，並達成協議終止罷工。不過，工會表示，17日會前會時也有媒體在問會不會宣布罷工，但對工會來說，工會已經取得合法罷工權，將會挑選對工會最合適的時機罷工，至於何時能達成協商，不是工會能決定的事。

據統計，若6月21日發動罷工，扣除貨機桃園機場將影響長榮182班次、立榮19班次。

長榮航空勞資協商原本雙方敲定明天下午1點在台北凱薩飯店，雙方基於對等原則、場地費各付一半。不過工會指出，昨天會勘凱薩飯店發現場地只能容納4、50人，長榮及勞動部認為應該換更大的場地，長榮最後決定在萬麗酒店，但萬麗場地費要100多萬，工會認為太荒謬，希望能換場地，預計今天傍晚才會確定。

對此，長榮航空表示，長榮與桃空職工、勞動部昨日共同前往台北凱薩飯店，場勘6月20日原訂之勞資協商場地，由於該場地無法容納眾多媒體，且相關腹地狹小，無法停放SNG車以及滿足媒體直播的需求，因此三方當場共同決定請長榮航空另覓合適場地，經長榮航空昨晚緊急連絡數家飯店，僅有萬麗飯店之時間及場地可以配合，三方於今天上午10點共同前往士林萬麗酒店場勘，並且當場決議，確定6月20日勞資協商的場地為士林萬麗酒店。

長榮表示，由於台北凱薩飯店需要在昨日在晚間9時做場地租用之確認，且昨晚已經確定尋找到合宜的場地，不租用台北凱薩飯店，並非飯店不借場地，桃空職工指稱「飯店直接推拖不借場地」，顯然與事實不符。

至於桃空職工在萬麗酒店報價出來之前，就對外宣稱場地費用高達百萬，傷害飯店的商譽。長榮航空表示，事實上，萬麗酒店在今天下午2時8分才完成報價，實際費用不到30萬，桃空職工此等不負責任言論，嚴重危害雙方的互信。

議程方面，工會公告第一案將談日支費加禁搭便車條款，不過外界預估長榮不見得會放禁搭便車，一旦沒談攏，後面就不容易談下去。長榮、勞動部也希望將禁搭便車移到後面再談，但工會仍堅持禁搭便車先談。