親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

紐西蘭外海規模6.4地震 目前無人傷亡

協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工

2019-06-19 14:37聯合報 記者侯俐安╱即時報導

長榮空服勞資爭議協商、調解數度破局，明天將舉行空服員取得合法罷工權後首次次正式協商會議，不過今天光是場地就喬不攏，雙方從凱薩改到萬麗飯店，工會批場地費上看100萬太荒謬，但長榮表示，雙方已在2時08分完成報價，實際上不到30萬，批評桃園空服員職業工會傷害雙方互信。

另外，今也傳出工會預期協商破裂，明天將宣布啟動罷工，並在下周一長榮股東會、華航空服罷工三周年時達到抗爭高峰，並達成協議終止罷工。不過，工會表示，17日會前會時也有媒體在問會不會宣布罷工，但對工會來說，工會已經取得合法罷工權，將會挑選對工會最合適的時機罷工，至於何時能達成協商，不是工會能決定的事。

據統計，若6月21日發動罷工，扣除貨機桃園機場將影響長榮182班次、立榮19班次。

長榮航空勞資協商原本雙方敲定明天下午1點在台北凱薩飯店，雙方基於對等原則、場地費各付一半。不過工會指出，昨天會勘凱薩飯店發現場地只能容納4、50人，長榮及勞動部認為應該換更大的場地，長榮最後決定在萬麗酒店，但萬麗場地費要100多萬，工會認為太荒謬，希望能換場地，預計今天傍晚才會確定。

對此，長榮航空表示，長榮與桃空職工、勞動部昨日共同前往台北凱薩飯店，場勘6月20日原訂之勞資協商場地，由於該場地無法容納眾多媒體，且相關腹地狹小，無法停放SNG車以及滿足媒體直播的需求，因此三方當場共同決定請長榮航空另覓合適場地，經長榮航空昨晚緊急連絡數家飯店，僅有萬麗飯店之時間及場地可以配合，三方於今天上午10點共同前往士林萬麗酒店場勘，並且當場決議，確定6月20日勞資協商的場地為士林萬麗酒店。

長榮表示，由於台北凱薩飯店需要在昨日在晚間9時做場地租用之確認，且昨晚已經確定尋找到合宜的場地，不租用台北凱薩飯店，並非飯店不借場地，桃空職工指稱「飯店直接推拖不借場地」，顯然與事實不符。

至於桃空職工在萬麗酒店報價出來之前，就對外宣稱場地費用高達百萬，傷害飯店的商譽。長榮航空表示，事實上，萬麗酒店在今天下午2時8分才完成報價，實際費用不到30萬，桃空職工此等不負責任言論，嚴重危害雙方的互信。

議程方面，工會公告第一案將談日支費加禁搭便車條款，不過外界預估長榮不見得會放禁搭便車，一旦沒談攏，後面就不容易談下去。長榮、勞動部也希望將禁搭便車移到後面再談，但工會仍堅持禁搭便車先談。

工會表示，關於協商已經配合長榮很多了，會將禁搭便車與日支費排在第一案，是依照會員在意的程度，以及攸關會員權益的程度，若不先把最在意的解決掉，對工會並不利，因此仍將維持原本順序。至於開放媒體入場、直播不變。

長榮空服員醞釀罷工。本報資料照片
長榮空服員醞釀罷工。本報資料照片
分享

長榮航空罷工勞動部
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

長榮空服員若罷工 高雄會員不受保障？工會代表陳情

2019-06-19 15:44

統一麵包首創創新上架分潤制度 讓學生麵包上架小七

2019-06-19 15:07

高市府辦國際研討會 探討爐石爐渣資源化

2019-06-19 14:51

新航工程公司攜空中巴士 完成首架新航A380客艙改裝

2019-06-19 14:49

長榮航空：連續四年獲SKYTRAX五星級航空榮譽

2019-06-19 14:44

AirAsia連續11年奪得Skytrax世界最佳低成本航空

2019-06-19 14:43

食品展秀新品／大成建新廠 福壽產學合作推生鮮

2019-06-19 14:39

血庫恐將入不敷出？年輕族群捐血人次20年來大減六成

2019-06-19 14:33

中鋼：貿易戰結果難料 鋼鐵業當自強

2019-06-19 13:41

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:17

瞄準親子商機 金蘭首度推出親子醬、親子油膏

2019-06-19 12:19

聲寶處分台中土地獲利 第2季認列

2019-06-19 12:08

2019台北國際食品展今登場 台南市連續13年不缺席

2019-06-19 11:48

中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份

2019-06-19 11:43

中橡捍衛生技權利金 辜公怡重申4點作戰計畫

2019-06-19 11:40

中鋼董事會完成改選 翁朝棟等11席當選

2019-06-19 11:39

福壽集團攜手興大 簽署產學技術合作意向書

2019-06-19 11:27

華研將與LINE MUSIC攜手 授權再添動能

2019-06-19 11:19

華研積極培養新人 擬擴大營業範疇跨入新領域

2019-06-19 10:59

中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機

2019-06-19 10:40

「鋼粉」參加中鋼股東會 坐著輪椅也要來

2019-06-19 10:34

光群雷膠囊式內視鏡獲准上市 股價跳空漲停

2019-06-19 10:26

最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15

中鋼董事長翁朝棟 提六大布局提升競爭力

2019-06-19 10:06

中鋼董座：6作法提升競爭力 估Q4鋼市需求回升

2019-06-19 10:04

中鋼董事長翁朝棟 看好Q4鋼市回溫

2019-06-19 09:51

中鋼接到行政院經濟部派令 翁朝棟續任董事長

2019-06-19 09:39

中鋼股東會經典傳承 全員起立唱國歌

2019-06-19 09:30

加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找

2019-06-19 08:44

徐旭東：子女多參與集團經營

2019-06-19 01:03

晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國

2019-06-19 01:00

巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了

2019-06-19 01:00

巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴

2019-06-19 00:58

儒鴻迎Nike大單 熱到明年

2019-06-19 00:54

紡織雙雄擴產重心 轉進東南亞

2019-06-19 00:52

統一 打造亞洲流通大平台

2019-06-19 00:51

兩岸自貿論壇／朱平芳：兩岸產業關聯度緩步下滑

2019-06-19 00:47

吳東進促台日交流 獲天皇授勳

2019-06-19 00:42

新光引進預防醫學 造福病患

2019-06-19 00:42
看更多

熱門文章

【重磅快評】中油油輪在荷姆茲海峽被轟真的沒什麼嗎？

2019-06-19 10:27

勞保月領、一次領那個好？保證領回機制不吃虧

2019-06-19 13:33

最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15

美元投資保單銷售 腰斬

2019-06-19 00:40

新台幣貶值 美元投資型保單持續腰斬

2019-06-18 20:11

NCC罰旺中3案共110萬元 要求限期改正

2019-06-19 14:28

徐旭東：子女多參與集團經營

2019-06-19 01:03

中鋼接到行政院經濟部派令 翁朝棟續任董事長

2019-06-19 09:39

儒鴻迎Nike大單 熱到明年

2019-06-19 00:54

矽晶圓四哥 調降今年財測

2019-06-19 00:51

統一併購韓國熊津 羅智先：打造「亞洲流通大平台」

2019-06-18 17:02

年租金3.31億元 PChome簽約郵政物流中心

2019-06-18 19:43

AIT：美台經濟3大優先 美牛美豬未決影響大

2019-06-19 00:37

中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份

2019-06-19 11:43

中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機

2019-06-19 10:40

回流台商 錢進儲蓄險

2019-06-19 00:36

台糖董事長上午交接 原任黃育徵傳出被請辭

2019-06-19 10:35

協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工

2019-06-19 14:37

徐董大讚井琪 最合格總座

2019-06-19 01:02

華碩多路出擊 下半年來電

2019-06-19 01:01

國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮

2019-06-19 13:55

兆豐銀員工持股信託 7月上路

2019-06-18 23:38

撼訊陳劍威：比特幣可能成為避險工具

2019-06-18 20:37

中鋼19日股東會 翁朝棟續任董事長呼聲大

2019-06-18 21:39

擴張台南太陽光電版圖 茂鴻電力3年內投資174億元

2019-06-18 16:38

晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國

2019-06-19 01:00

巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴

2019-06-19 00:58

巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了

2019-06-19 01:00

加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找

2019-06-19 08:44

進口仿冒品層出不窮 愛迪達、威而鋼上榜

2019-06-18 20:44

羅智先談陸超商加盟：要與組織加盟 非像台灣個體加盟

2019-06-18 16:30

台幣早盤勁揚逾1角 升破31.400元

2019-06-19 09:22

遠銀股價12元太委屈？ 徐旭東：出身好人家總要多一點

2019-06-19 11:45

手機辦貸款 多家銀行想承做

2019-06-18 23:37

我賦稅負擔率19.3% OECD國家第2低

2019-06-19 00:20

我租稅負擔率比OECD國家低 計社會安全捐後僅贏墨西哥

2019-06-19 06:09

營業秘密法下半年才有機會通過

2019-06-18 18:54

神盾全屏多點光學指紋辨識產品亮相 明年還有新武器

2019-06-18 18:45

美國穩居半導體龍頭 台灣IC設計全球第2

2019-06-19 13:36

試辦vs.沙盒實驗…有四差異

2019-06-18 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top