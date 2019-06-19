血庫恐將入不敷出？年輕族群捐血人次20年來大減六成

2019-06-19 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



長年以來，台灣捐血率穩居全球，羨煞其他國家，但在亮眼數據下也有隱憂。根據統計，年輕族群捐血人次20年來少了超過一半，捐血比率同樣頻創新低，在年輕血源大減的窘況下，若再加上高齡人口及醫療用血增加的影響，恐讓血庫無以為繼，未來更將面臨「入不敷出」的嚴峻情勢。

「我不認識你，但是我謝謝你。」這句廣告詞深印人心，根據台灣血液基金會統計，去年捐血人數計101.5萬人（平均每天約2,782人），較2017年增2.1％；總捐血量264萬單位，年增2.4％；捐血人次為178萬人次，年增1.6％；平均每位捐血者捐1.75次，則較前年略減。

觀察歷年捐血情況，17～20歲年輕族群在1999年至2007年間，捐血比率仍在20%以上，並於2004年攀底高峰，達26.37%，卻於2008年、2014年分別跌破20%與15%，此後便維持14%上下。

台灣血液基金會指出，我國年輕血源逐漸減少，17～20歲年輕族群捐血人次在1999年達40.9萬，去年卻僅有15.7萬人次，減幅超過六成，捐血比率更是從25.37%降至14.09%，足見開發年輕捐血族群的迫切性。

根據規定，我國捐血者須符合17歲以上、65歲以下，一般健康情況良好的條件。未滿17歲者應視體能狀況，並經法定代理人同意才能捐血；超過65歲者也需取得醫師評估同意，70歲以上則不可以捐血。

年輕族群為何不再熱血？確切原因眾說紛紜，除了少子化影響，年輕族群對於捐血的關注度也已不如往昔，但不難想見的是，若當挽起袖子成為中老年人專屬的愛心義舉，國內捐血面臨斷層問題，未來恐將不敷使用。

為此，台灣血液基金會2015年開始舉辦「我年輕！我捐血！」熱血青年招募活動，鼓勵17～20歲的年輕族群，在四年內成功捐血10次，希望藉此養成定期捐血的習慣，目前共有274,658人響應，5,692人完成10次捐血任務。