瞄準親子商機 金蘭首度推出親子醬、親子油膏

2019-06-19 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



瞄準親子商機，「國民醬油」金蘭今年正式推出金蘭親子系列商品，並透過三角圓錐體的娃娃瓶身，鮮豔的桃紅與澄黃色澤，搭配討喜的可愛貼圖風格，相當吸引小朋友們的目光。

金蘭表示，大部分的小朋友多有挑食的習慣，這次推出新商品-金蘭親子醬及親子油膏，並於今（19）日展開的台北國際食品展現場邀請到名廚爸爸魏韶璞，設計抓住小朋友味蕾的和風家庭料理「親子雞肉丼」，以及讓親子都耳目一新的點心料理「親子醬莓果鬆餅」。

金蘭食品董事長鍾淳名表示，金蘭親子醬是款希望能讓家中孩童們期待每一餐，每個父母都可以輕鬆上菜而創造的系列產品。以最簡單的調味帶出食材最誘人的美味，讓每個孩子食慾大開地愛上吃飯，並堅持不添加任何防腐劑。

金蘭親子油膏還特地將口感設計成老少閒宜的日式傳統風味醬汁，嚴選日式柴魚昆布海鮮精華及金蘭頂級純釀造醬油共同熬煮，可搭配各種鮮甜美味的蔬菜及高品質砂糖、味霖，也可以淋在熱騰騰的白飯上，或作為清爽麵條的拌味醬汁，或者一家人都喜歡的壽喜燒。

魏韶璞示範的「親子雞肉丼」，在日本是深受小朋友喜愛的菜色，他說，使用金蘭親子系列，就能省去調醬的功夫，不必花很多時間調整醬料口味，很適合不擅廚藝及工作家庭兩頭燒的家庭烹調。

此外，魏韶璞還精心設計了一款甜點-「親子醬莓果鬆餅」，是參考日本當地以鹽或醬油來提味的甜品，像是鯛魚燒、銅鑼燒、霜淇淋，都能因醬油而美味，因而設計出改良的鹹口味鬆餅食譜，鹹鬆餅烤好後，可再加綜合莓果，擠些植物鮮奶油，最後再淋楓糖漿、灑堅果，放薄荷葉即可。因有親子醬提鮮，少了甜膩，卻多了淡淡的鹹味與黃豆香氣。