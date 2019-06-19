親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

影／為錢簽下去！她拍寫真被封「最辣陸戰隊女兵」

2019台北國際食品展今登場 台南市連續13年不缺席

2019-06-19 11:48聯合報 記者謝進盛╱即時報導

2019台北國際食品展今（19）日起連4日在台北世貿一館開展，台南市政府今年再度以「臺南尚青」品牌形象參展，連續13年不缺席。

台南市政府農業局說，台南市為南部農業縣市龍頭，農業年產值居六都之首，市長黃偉哲指示今年台北國際食品展，要端出最優質的台南農特產品持續讓「臺南尚青」品牌發光。

因此農業局今年邀集共計4個區農會以及2家農企業參展，由新市區農會推出毛豆系列產品、西港區農會胡麻系列產品、東山區農會的咖啡及福肉相關系列產品以及六甲區農會及弘昌碾米工廠，共同推廣「臺南越光米」品牌米。

另外，還有貫金食品的養生木耳及綜合蔬果汁及旭升企業股份有限公司的冰品都是選用台南在地食材研發的食品，藉由參與國際展覽提升曝光率，透過洽談，開拓產品市場通路。

農業局說，台南市政府農業局從2007年組團參展至今已邁以入13年從不缺席，於縣市合併後更以「臺南尚青」品牌形象參展，提高參展曝光度及效益，去2018 參展後續促成百萬交易，南市近年積極扶植農企業、農民，參與國際性展覽及拓展海外銷售市場；並協助開拓國際市場；更輔導農民參加東京、新加坡（馬來西亞）、上海、天津（香港）及高雄國際蔬果展等國際性專業食品展，透過食品展延伸通路觸角，協助拓展農產品外銷市場。

2019台北國際食品展今（19）日起連4日在台北世貿一館開展，台南市政府今年再度...
2019台北國際食品展今（19）日起連4日在台北世貿一館開展，台南市政府今年再度以「臺南尚青」品牌形象參展，連續13年不缺席。圖/台南市政府農業局提供
分享

農業農民外銷
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

中鋼董座：6作法提升競爭力 估Q4鋼市需求回升

2019-06-19 10:04

中鋼接到行政院經濟部派令 翁朝棟續任董事長

2019-06-19 09:39

瞄準親子商機 金蘭首度推出親子醬、親子油膏

2019-06-19 12:19

聲寶處分台中土地獲利 第2季認列

2019-06-19 12:08

中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份

2019-06-19 11:43

中橡捍衛生技權利金 辜公怡重申4點作戰計畫

2019-06-19 11:40

中鋼董事會完成改選 翁朝棟等11席當選

2019-06-19 11:39

福壽集團攜手興大 簽署產學技術合作意向書

2019-06-19 11:27

華研將與LINE MUSIC攜手 授權再添動能

2019-06-19 11:19

華研積極培養新人 擬擴大營業範疇跨入新領域

2019-06-19 10:59

中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機

2019-06-19 10:40

「鋼粉」參加中鋼股東會 坐著輪椅也要來

2019-06-19 10:34

光群雷膠囊式內視鏡獲准上市 股價跳空漲停

2019-06-19 10:26

最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15

中鋼董事長翁朝棟 提六大布局提升競爭力

2019-06-19 10:06

中鋼董事長翁朝棟 看好Q4鋼市回溫

2019-06-19 09:51

中鋼股東會經典傳承 全員起立唱國歌

2019-06-19 09:30

加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找

2019-06-19 08:44

徐旭東：子女多參與集團經營

2019-06-19 01:03

晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國

2019-06-19 01:00

巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了

2019-06-19 01:00

巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴

2019-06-19 00:58

儒鴻迎Nike大單 熱到明年

2019-06-19 00:54

紡織雙雄擴產重心 轉進東南亞

2019-06-19 00:52

統一 打造亞洲流通大平台

2019-06-19 00:51

兩岸自貿論壇／朱平芳：兩岸產業關聯度緩步下滑

2019-06-19 00:47

吳東進促台日交流 獲天皇授勳

2019-06-19 00:42

新光引進預防醫學 造福病患

2019-06-19 00:42

3年174億 茂鴻電力投資台南綠電

2019-06-18 23:54

康是美試水溫 杭州展店

2019-06-18 23:26

長虹穩獲利 戰線擴至全台

2019-06-18 23:25

國揚組艦隊 效益顯現

2019-06-18 23:25

古書今贏／公平對待性別認同

2019-06-18 23:11

失智照護／正視照護壓力 有效紓解

2019-06-18 23:11

上班卒仔照子放亮／創造被利用價值

2019-06-18 23:11

風雲人物／施振榮 開啟第二人生

2019-06-18 23:11

中鋼19日股東會 翁朝棟續任董事長呼聲大

2019-06-18 21:39

商總赴北京 籲陸開放觀光人數、航班

2019-06-18 19:58

統一併購韓國熊津 羅智先：打造「亞洲流通大平台」

2019-06-18 17:02
看更多

熱門文章

【重磅快評】中油油輪在荷姆茲海峽被轟真的沒什麼嗎？

2019-06-19 10:27

美元投資保單銷售 腰斬

2019-06-19 00:40

新台幣貶值 美元投資型保單持續腰斬

2019-06-18 20:11

最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15

徐旭東：子女多參與集團經營

2019-06-19 01:03

無懼美中貿易戰 看這些台廠華麗轉身

2019-06-18 15:07

儒鴻迎Nike大單 熱到明年

2019-06-19 00:54

矽晶圓四哥 調降今年財測

2019-06-19 00:51

中鋼接到行政院經濟部派令 翁朝棟續任董事長

2019-06-19 09:39

統一併購韓國熊津 羅智先：打造「亞洲流通大平台」

2019-06-18 17:02

年租金3.31億元 PChome簽約郵政物流中心

2019-06-18 19:43

AIT：美台經濟3大優先 美牛美豬未決影響大

2019-06-19 00:37

回流台商 錢進儲蓄險

2019-06-19 00:36

徐董大讚井琪 最合格總座

2019-06-19 01:02

台灣旅客為全球唯二幸運兒之一 入住體驗一日星際探員

2019-06-18 13:20

華碩多路出擊 下半年來電

2019-06-19 01:01

華碩股東會 施崇棠：ZenFone 6供不應求

2019-06-18 14:27

中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機

2019-06-19 10:40

兆豐銀員工持股信託 7月上路

2019-06-18 23:38

計程車執業考暴增400人 交通部推測是Uber駕駛

2019-06-18 13:41

撼訊陳劍威：比特幣可能成為避險工具

2019-06-18 20:37

擴張台南太陽光電版圖 茂鴻電力3年內投資174億元

2019-06-18 16:38

中鋼19日股東會 翁朝棟續任董事長呼聲大

2019-06-18 21:39

晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國

2019-06-19 01:00

台廠今年拚差異化 MiniLED出貨提升

2019-06-18 14:33

台糖董事長上午交接 原任黃育徵傳出被請辭

2019-06-19 10:35

巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了

2019-06-19 01:00

進口仿冒品層出不窮 愛迪達、威而鋼上榜

2019-06-18 20:44

巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴

2019-06-19 00:58

加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找

2019-06-19 08:44

羅智先談陸超商加盟：要與組織加盟 非像台灣個體加盟

2019-06-18 16:30

中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份

2019-06-19 11:43

台幣早盤勁揚逾1角 升破31.400元

2019-06-19 09:22

手機辦貸款 多家銀行想承做

2019-06-18 23:37

我租稅負擔率比OECD國家低 計社會安全捐後僅贏墨西哥

2019-06-19 06:09

我賦稅負擔率19.3% OECD國家第2低

2019-06-19 00:20

營業秘密法下半年才有機會通過

2019-06-18 18:54

長榮航空勞資爭議延燒 林佳龍：做好各種應變降低損害

2019-06-18 13:18

一天內打樣完成！工研院助攻宏遠拚成衣快速打樣產線

2019-06-18 14:27

神盾全屏多點光學指紋辨識產品亮相 明年還有新武器

2019-06-18 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top