2019台北國際食品展今登場 台南市連續13年不缺席

2019-06-19 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



2019台北國際食品展今（19）日起連4日在台北世貿一館開展，台南市政府今年再度以「臺南尚青」品牌形象參展，連續13年不缺席。

台南市政府農業局說，台南市為南部農業縣市龍頭，農業年產值居六都之首，市長黃偉哲指示今年台北國際食品展，要端出最優質的台南農特產品持續讓「臺南尚青」品牌發光。

因此農業局今年邀集共計4個區農會以及2家農企業參展，由新市區農會推出毛豆系列產品、西港區農會胡麻系列產品、東山區農會的咖啡及福肉相關系列產品以及六甲區農會及弘昌碾米工廠，共同推廣「臺南越光米」品牌米。

另外，還有貫金食品的養生木耳及綜合蔬果汁及旭升企業股份有限公司的冰品都是選用台南在地食材研發的食品，藉由參與國際展覽提升曝光率，透過洽談，開拓產品市場通路。