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中鋼董事會完成改選 翁朝棟等11席當選

2019-06-19 11:39聯合報 記者徐如宜╱即時報導

中鋼公司今天舉行股東常會，第8案為選舉第17屆董事。第17屆中鋼董事當選人名單包括：翁朝棟、曾文生、吳豐盛、林弘男、王錫欽、翁政義、楊岳崑、陳春生。獨立董事當選人名單是張學斌、洪敏雄、高麗芬。下午召開董事會，選舉董事長，如無意外，將由翁朝棟繼續董事長。

中鋼公司完成董事改選，翁朝棟等11人當選，下午進行董事會選舉董事長。記者徐如宜／...
中鋼公司完成董事改選，翁朝棟等11人當選，下午進行董事會選舉董事長。記者徐如宜／攝影
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中鋼公司完成董事改選，翁朝棟等11人當選，下午進行董事會選舉董事長。記者徐如宜／...
中鋼公司完成董事改選，翁朝棟等11人當選，下午進行董事會選舉董事長。記者徐如宜／攝影
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