最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



中鋼今年精心設計股東會紀念品「卡幸福儲卡鋁盒」，在今（19）日股東會開會前 ，已被領取超過55萬份 ，仍是今年最火紅股東會紀念品 。

中鋼「卡幸福儲卡鋁盒」含儲值一卡通1張，卡面採中鋼總部大樓矗立高雄港的夜景，展現出港灣城市的高雄意象，鋁盒採用子公司中鋼鋁業生產的高品級鋁料製作，簡潔、美觀 。