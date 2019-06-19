親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

世新霸凌同學嘲跟我家比法律？ 父母問罪：憑什麼沾爸的光

傻眼！機車掛娃娃被偷拿 還留字條「小孩喜歡跟你買」

最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

中鋼今年精心設計股東會紀念品「卡幸福儲卡鋁盒」，在今（19）日股東會開會前 ，已被領取超過55萬份 ，仍是今年最火紅股東會紀念品 。

中鋼「卡幸福儲卡鋁盒」含儲值一卡通1張，卡面採中鋼總部大樓矗立高雄港的夜景，展現出港灣城市的高雄意象，鋁盒採用子公司中鋼鋁業生產的高品級鋁料製作，簡潔、美觀 。

中鋼董事長翁朝棟表示，希望股東喜歡與愛用，多多搭乘大眾運輸車具，共同為地球的節能減碳來努力。

中鋼2019年股東會紀念品「卡幸福儲卡鋁盒」 圖／中鋼 提供
中鋼2019年股東會紀念品「卡幸福儲卡鋁盒」 圖／中鋼 提供
分享

股東會紀念品中鋼一卡通
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

福壽集團攜手興大 簽署產學技術合作意向書

2019-06-19 11:27

華研將與LINE MUSIC攜手 授權再添動能

2019-06-19 11:19

華研積極培養新人 擬擴大營業範疇跨入新領域

2019-06-19 10:59

光群雷膠囊式內視鏡獲准上市 股價跳空漲停

2019-06-19 10:26

加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找

2019-06-19 08:44

徐旭東：子女多參與集團經營

2019-06-19 01:03

晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國

2019-06-19 01:00

巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了

2019-06-19 01:00

巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴

2019-06-19 00:58

儒鴻迎Nike大單 熱到明年

2019-06-19 00:54

紡織雙雄擴產重心 轉進東南亞

2019-06-19 00:52

統一 打造亞洲流通大平台

2019-06-19 00:51

兩岸自貿論壇／朱平芳：兩岸產業關聯度緩步下滑

2019-06-19 00:47

吳東進促台日交流 獲天皇授勳

2019-06-19 00:42

新光引進預防醫學 造福病患

2019-06-19 00:42

3年174億 茂鴻電力投資台南綠電

2019-06-18 23:54

康是美試水溫 杭州展店

2019-06-18 23:26

長虹穩獲利 戰線擴至全台

2019-06-18 23:25

國揚組艦隊 效益顯現

2019-06-18 23:25

古書今贏／公平對待性別認同

2019-06-18 23:11

失智照護／正視照護壓力 有效紓解

2019-06-18 23:11

上班卒仔照子放亮／創造被利用價值

2019-06-18 23:11

風雲人物／施振榮 開啟第二人生

2019-06-18 23:11

中鋼19日股東會 翁朝棟續任董事長呼聲大

2019-06-18 21:39

商總赴北京 籲陸開放觀光人數、航班

2019-06-18 19:58

統一併購韓國熊津 羅智先：打造「亞洲流通大平台」

2019-06-18 17:02

羅智先談陸超商加盟：要與組織加盟 非像台灣個體加盟

2019-06-18 16:30

AirAsia於巴黎國際航空展揭露全新A330neo　

2019-06-18 13:19

助攻擴廠投資 新北市鬆綁淡海新市鎮限建規定

2019-06-18 12:52

急需擴廠卡在限建 淡海新市鎮成功爭取鬆綁法規

2019-06-18 12:35

離岸風電產業投資 經濟部估今年超過80億元

2019-06-18 11:24

樂桃航明年引進10架空巴新機 新引擎減少使用燃料15％

2019-06-18 11:07

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:25

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:24

老字號葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相

2019-06-12 13:39

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06
看更多

熱門文章

急需擴廠卡在限建 淡海新市鎮成功爭取鬆綁法規

2019-06-18 12:35

新台幣貶值 美元投資型保單持續腰斬

2019-06-18 20:11

美元投資保單銷售 腰斬

2019-06-19 00:40

無懼美中貿易戰 看這些台廠華麗轉身

2019-06-18 15:07

徐旭東：子女多參與集團經營

2019-06-19 01:03

儒鴻迎Nike大單 熱到明年

2019-06-19 00:54

【重磅快評】中油油輪在荷姆茲海峽被轟真的沒什麼嗎？

2019-06-19 10:27

矽晶圓四哥 調降今年財測

2019-06-19 00:51

最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15

統一併購韓國熊津 羅智先：打造「亞洲流通大平台」

2019-06-18 17:02

年租金3.31億元 PChome簽約郵政物流中心

2019-06-18 19:43

郭台銘出書了 「從郭董到果凍：相信郭台銘」18日預購

2019-06-18 11:59

中鋼接到行政院經濟部派令 翁朝棟續任董事長

2019-06-19 09:39

AIT：美台經濟3大優先 美牛美豬未決影響大

2019-06-19 00:37

回流台商 錢進儲蓄險

2019-06-19 00:36

中華郵政加薪挨批獨厚主管 林佳龍這樣說...

2019-06-18 12:48

徐董大讚井琪 最合格總座

2019-06-19 01:02

台灣旅客為全球唯二幸運兒之一 入住體驗一日星際探員

2019-06-18 13:20

華碩股東會 施崇棠：ZenFone 6供不應求

2019-06-18 14:27

華碩多路出擊 下半年來電

2019-06-19 01:01

計程車執業考暴增400人 交通部推測是Uber駕駛

2019-06-18 13:41

兆豐銀員工持股信託 7月上路

2019-06-18 23:38

擴張台南太陽光電版圖 茂鴻電力3年內投資174億元

2019-06-18 16:38

撼訊陳劍威：比特幣可能成為避險工具

2019-06-18 20:37

郭台銘勉工時16小時 徐旭東：身體也很重要

2019-06-18 11:45

違反勞基法 上市、櫃公司加罰20％

2019-06-18 11:36

中鋼19日股東會 翁朝棟續任董事長呼聲大

2019-06-18 21:39

台廠今年拚差異化 MiniLED出貨提升

2019-06-18 14:33

進口仿冒品層出不窮 愛迪達、威而鋼上榜

2019-06-18 20:44

晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國

2019-06-19 01:00

巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了

2019-06-19 01:00

加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找

2019-06-19 08:44

羅智先談陸超商加盟：要與組織加盟 非像台灣個體加盟

2019-06-18 16:30

巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴

2019-06-19 00:58

手機辦貸款 多家銀行想承做

2019-06-18 23:37

我租稅負擔率比OECD國家低 計社會安全捐後僅贏墨西哥

2019-06-19 06:09

營業秘密法下半年才有機會通過

2019-06-18 18:54

長榮航空勞資爭議延燒 林佳龍：做好各種應變降低損害

2019-06-18 13:18

一天內打樣完成！工研院助攻宏遠拚成衣快速打樣產線

2019-06-18 14:27

神盾全屏多點光學指紋辨識產品亮相 明年還有新武器

2019-06-18 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top