親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
四川宜賓地震
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

新潟芮氏規模6.8強震 日氣象廳發布海嘯警報

經濟學人智庫預測 蔡英文將險勝韓國瑜連任成功

上海將辦世界人工智能大會 展示中國AI發展成果

2019-06-18 21:44聯合報 記者林則宏╱即時報導

上海市副市長吳清18日宣布，「2019世界人工智能大會」將於8月29日至31日在上海舉行。今年大會將突出「AI+」特色，安排1.5萬平公尺展示空間，打造創新應用展區。上海市經濟信息化委主任吳金城表示，屆時大陸國家發改委、工信部、科技部將在會中發布大規模無人駕駛、高水準晶片等國家層級AI重大應用成果。

2019世界人工智能大會由大陸國家發展改革委、科技部、工業和信息化部等部委與上海市政府共同主辦，今年為連續第二年舉辦。吳清周二在上海市政府新聞辦公室舉辦的記者會中，說明目前大會籌備情況。

吳清表示，當前，國際公認以AI為代表的新一代技術族群將成為「關鍵生產要素」，在世界範圍內推動生產方式變革，引發全球生產、投資和貿易格局的深刻調整。繼互聯網時代後，AI時代已經到來。同時，隨著5G、物聯網的興起，「連接」將成為當今AI發展的大背景。

2019世界人工智能大會將以「智聯世界無限可能」為主題，設置高端論壇、主題活動、應用展示、智能體驗等四大領域。在應用展示方面，將有產業生態展區、AI城市應用展區、無人駕駛展區、創新前沿展區，並且還會設立一個AI人文藝術體驗展區。

吳金城表示，今年大會將會有一些領域的「大咖」出席，包括AI領域的頂尖科學家和企業家，目前已確定聯合國工發組織總幹事李勇、特斯拉執行總裁Elon Musk、圖靈獎獲得者Raj Reddy等人都將與會。

此外，今年大會將重點策劃三個智能化體驗項目。一是打造AI主腦，呈現大型視覺化系統，系統將可即時監測顯示館內人流熱圖、5G傳輸論壇直播、推送嘉賓日程活動等重要訊息。

二是將佈局一些AI新技術，包括人臉識別攝像機，通過刻畫人物畫像，形成個性化的參會報告。同時將建設大陸第一個5G網路規模和品質都領先的全覆蓋展館，並在館內核心公共區域建設無人商店等一批應用體驗。

此外，大會還將在世博濱江地區、徐匯濱江地區打造智能街區，這些應用體驗大部分將會長期保留，長期為上海市民服務。

上海市副市長吳清（左三）18日主持記者會，說明將於8月29日至31日在上海舉辦的...
上海市副市長吳清（左三）18日主持記者會，說明將於8月29日至31日在上海舉辦的「2019世界人工智能大會」籌備情況。特派記者林則宏／攝影
分享

上海5G
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

大陸鋼鐵業出現「寶馬」 年產量近億噸

2019-06-18 18:45

陸新版負面清單 年底前全面取消清單外的限制規定

2019-06-18 15:25

科創板金融糾紛 擬由上海法院集中管轄

2019-06-18 02:14

東莞30項重大工程 同日起跑

2019-06-18 02:13

陸房市降溫 6月續疲軟

2019-06-18 02:13

1股拆8股 阿里計劃股票分割

2019-06-18 02:06

特斯拉上海廠 超速完工

2019-06-18 02:04

撤離大陸？富士康否認

2019-06-18 02:04

華為示警 兆元營收恐蒸發

2019-06-18 01:49

滬倫通啟動了 陸企華泰跑第一

2019-06-18 00:08

打空頭奏效 港幣拆款利率回落

2019-06-17 23:43

富豪資金撤離香港 轉進星國

2019-06-17 23:36

華泰證GDR 創三冠王紀錄

2019-06-17 23:22

學者：中英開啟滬倫通 減輕貿易戰負面影響

2019-06-17 17:36

上海證券交易所國際化新進展 「滬倫通」17日正式啟動

2019-06-17 16:29

富士康發聲明：「撤離大陸」為不實訊息 無撤資現象

2019-06-17 16:12

兩岸工商合作論壇 廈門登場

2019-06-17 14:27

恒大砸人民幣2800億攻新能源車 拚3年內躋身全球一哥

2019-06-17 11:25

南寧台商聯手清華旗下啟迪 打造文創街區和商品

2019-06-17 09:02

台青西進酸甜苦辣 用鏡頭說話

2019-06-17 02:12

陸擴大減稅 挺雙創見效

2019-06-17 02:12

減稅效應 前5月財政收入增幅下滑

2019-06-17 02:12

首個台資微循環公交 廈門上路

2019-06-17 02:11

高雄貨運平潭 3小時通關

2019-06-17 02:11

創新創業孵破萬家 科技超夯

2019-06-17 02:11

海峽論壇登場 汪洋：兩岸經濟融合大勢擋不住

2019-06-17 00:35

陸委會：海峽論壇轉移焦點

2019-06-17 00:35

80機器人齊舞 兩岸青少年體驗新媒體+新科技

2019-06-17 00:35

北京瞭望／陸雙穩牌 被香港亂了套

2019-06-16 23:29

大陸．資金．對策／台灣、香港等銀行來自大陸的反洗錢風險（II）

2019-06-16 23:29

陸企人物／娃哈哈公主 帶飲料霸主走向國際

2019-06-16 13:38

A股首批入富 21日盤後生效

2019-06-16 00:00

大陸高技術製造業 逆勢寫佳績

2019-06-15 23:59

大陸本季GDP增幅 估降至6.3%

2019-06-15 23:59

台青登陸 接地氣拚事業

2019-06-15 23:58

大陸前五月商品房銷售下滑

2019-06-15 23:58

國台辦：小四通做好前期準備

2019-06-15 23:57

全班47名學生45人被他打，家長聯名要校園小霸王退學

2019-05-25 10:31

外匯存底連五月創新高

2019-04-04 00:50
看更多

熱門文章

韓國瑜怒嗆「一國兩制」陸媒驚：多深的仇才發如此毒誓

2019-06-18 14:38

四川宜賓深夜連五震最大規模6 傳12死、134人傷

2019-06-18 13:12

港媒：林鄭下午向市民正式道歉、傳將撤回反送中條例

2019-06-18 12:04

林鄭月娥下午4點記者會 傳正式道歉、宣布撤逃犯條例

2019-06-18 14:37

反送中黑手是台灣？文革腔女孩：台港「恨中」心態作祟

2019-06-18 11:00

剛發美圖就遇四川地震 Angelababy：走了20多層樓梯逃生

2019-06-18 08:17

林鄭月娥「負責任」出面道歉 未提撤逃犯條例

2019-06-18 16:09

四川地震 央視空拍呈現震央最新災情

2019-06-18 11:46

影／罕見一探新疆「再教育營」 BBC：越看越不對勁

2019-06-18 17:57

剛宣布習近平訪北韓 吉林發生震源深度0公里地震引猜想

2019-06-17 22:06

香港官員：林鄭月娥就算想下台 中國也不會准辭

2019-06-17 22:46

華為示警 兆元營收恐蒸發

2019-06-18 01:49

林鄭月娥指修例無時間表 但暫緩、擱置、撤回差在哪？

2019-06-18 16:50

【重磅快評】風已經變了 總統大選已是恐懼反恐懼之戰

2019-06-18 11:50

四川宜賓地震已造成11人死亡

2019-06-18 07:15

「反送中」延燒 BBC報導：台灣人開始重視國家安全

2019-06-18 19:25

四川長寧強震 已造成11人死亡122人受傷

2019-06-18 07:24

傳林鄭月娥曾躲廁所哭 記者會講台放置「紙巾陣」

2019-06-18 17:29

四川地震千年歷史「葡萄井」被毀 特產恐絕世

2019-06-18 19:55

台灣女孩深入香港「反送中」遭恐嚇 林飛帆隔空關心

2019-06-18 20:00

Uniqlo試衣間有「黑點」 女客驚揭針孔鏡頭

2019-06-18 18:02

四川深夜連6震 專家：後續不會發生更大規模地震

2019-06-18 11:31

華郵：北京對港態度攸關台灣前途 反送中對蔡英文有利

2019-06-18 11:20

出現逾60次餘震 四川地震死亡人數增至12人 高速公路裂開

2019-06-18 13:00

對美發信號彈！G20峰會前 習近平訪北韓

2019-06-18 00:01

專家：港人大規模示威 預示抗極權的開始

2019-06-18 15:10

川藏鐵路將開工 成都─拉薩 最快8小時

2019-06-18 02:12

陸新版負面清單 年底前全面取消清單外的限制規定

2019-06-18 15:25

特斯拉上海廠 超速完工

2019-06-18 02:04

入夜，港人續圍特首辦 要求林鄭對話撤回修例

2019-06-18 00:03

兩岸關係不佳 無礙文化部率台灣電影登陸搶錢

2019-06-18 00:07

風暴過後 港特首公開道歉但不撤條例、不下台

2019-06-18 18:07

逃犯條例引爆港人眾怒 林鄭月娥向港人真誠道歉

2019-06-18 16:38

影／羅文嘉與林榮基 兩個書店老闆的對話

2019-06-18 16:17

四川宜賓地震無台灣團 氣象局：不會誘發台灣引起地震

2019-06-18 09:35

羅文嘉：紅色滲透不只媒體 而是台灣很多層面

2019-06-18 17:37

港警務處長轉口風：暴動罪者僅部分，大部分是和平人士

2019-06-17 22:57

G20川習會前先訪朝是對美籌碼 陸慷：想多了

2019-06-18 17:43

香港前特首：逃犯修例重創香港國外聲譽

2019-06-18 11:00

特區首席智囊承認修例完全失敗 港府人士：逃犯條例會自然死亡

2019-06-18 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top