上海將辦世界人工智能大會 展示中國AI發展成果

2019-06-18 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



上海市副市長吳清18日宣布，「2019世界人工智能大會」將於8月29日至31日在上海舉行。今年大會將突出「AI+」特色，安排1.5萬平公尺展示空間，打造創新應用展區。上海市經濟信息化委主任吳金城表示，屆時大陸國家發改委、工信部、科技部將在會中發布大規模無人駕駛、高水準晶片等國家層級AI重大應用成果。

2019世界人工智能大會由大陸國家發展改革委、科技部、工業和信息化部等部委與上海市政府共同主辦，今年為連續第二年舉辦。吳清周二在上海市政府新聞辦公室舉辦的記者會中，說明目前大會籌備情況。

吳清表示，當前，國際公認以AI為代表的新一代技術族群將成為「關鍵生產要素」，在世界範圍內推動生產方式變革，引發全球生產、投資和貿易格局的深刻調整。繼互聯網時代後，AI時代已經到來。同時，隨著5G、物聯網的興起，「連接」將成為當今AI發展的大背景。

2019世界人工智能大會將以「智聯世界無限可能」為主題，設置高端論壇、主題活動、應用展示、智能體驗等四大領域。在應用展示方面，將有產業生態展區、AI城市應用展區、無人駕駛展區、創新前沿展區，並且還會設立一個AI人文藝術體驗展區。

吳金城表示，今年大會將會有一些領域的「大咖」出席，包括AI領域的頂尖科學家和企業家，目前已確定聯合國工發組織總幹事李勇、特斯拉執行總裁Elon Musk、圖靈獎獲得者Raj Reddy等人都將與會。

此外，今年大會將重點策劃三個智能化體驗項目。一是打造AI主腦，呈現大型視覺化系統，系統將可即時監測顯示館內人流熱圖、5G傳輸論壇直播、推送嘉賓日程活動等重要訊息。

二是將佈局一些AI新技術，包括人臉識別攝像機，通過刻畫人物畫像，形成個性化的參會報告。同時將建設大陸第一個5G網路規模和品質都領先的全覆蓋展館，並在館內核心公共區域建設無人商店等一批應用體驗。