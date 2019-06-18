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淡海新市鎮刪除限建規定 增加產業發展空間

2019-06-18 21:13經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

淡海新市鎮「限建規定」導致廠商擴廠受限，為協助廠商加碼投資需求，向中央爭取法規鬆綁，刪除限建地上一樓層之限制，得以新舊廠房合計210%容積率進行工業區立體化規劃；目前淡海二期既有廠商有40家，包含東元電機、康舒科技等大廠，新北市經發局今（18）日表示，已有七家廠商表態擴大投資。

新北市經發局表示，日前接獲廠商反映覓地困難，近期外國訂單驟增，或為全球投資佈局，於1月底報請內政部協助，並在2月中提出「新市鎮特定區實施整體開發前區內土地及建築物使用管制辦法」的修正草案，13日完成修法。

新北市經發局指出，中央修訂新市鎮管制辦法後，包括林口、淡海、高雄等地適用，不過林口新市鎮已開發完畢，因此本次修法主要針對淡海新市鎮，目的為增加產業發展空間，且只有範圍內既有的合法登記工廠能夠適用，可在毗鄰地增建臨時廠房，以新舊廠房合計210%容積率規劃發展。

其中，原本管制辦法的條文中明定「興建地上建築物以一層樓為限」，使得廠商空有容積卻無法往上蓋，而新修訂的法規刪除了這項限制，未來新市鎮的廠商也將一併納入都市計畫的容積管制內，適用「新北市工業區立體化方案」，解決廠商雖然有訂單，卻苦於空間不足、生產線有限之窘境。

新北市經發局表示，在「新北市工業區立體化方案」的部分，已針對「都市計畫法新北市施行細則」部分條文修訂送至中央，內政部也已在12日陳報行政院，待備查後，預計能在6月底公告發布。

經發局統計，淡海新市鎮既有工廠約40家，包括東元電機、康舒科技等事業，其中有七家廠商表態擴大投資，新北市府將協助業者申請建照等行政事務，並在今年度工廠校正拜訪其他廠商時，掌握更多需求，邀集更多相關單位，商討未來落實立體化的適用。

新北市補充，除向中央爭取法規鬆綁，新北市也針對權管法令檢討，「新北市各都市計畫甲乙種工業區設置工業發展有關設施公共服務設施公用事業設施及一般商業設施土地使用審查要點」5月已完成修法，企業可直接在甲乙種工業區設置一般商業設施，例如營運總部辦公室，將免於過去須繳納鉅額的保證金，造成生產資金調度困擾等情形。

新北市增加產業發展空間政策整理。林于蘅／製表
新北市增加產業發展空間政策整理。林于蘅／製表
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