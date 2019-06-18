淡海新市鎮刪除限建規定 增加產業發展空間

2019-06-18 21:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



淡海新市鎮「限建規定」導致廠商擴廠受限，為協助廠商加碼投資需求，向中央爭取法規鬆綁，刪除限建地上一樓層之限制，得以新舊廠房合計210%容積率進行工業區立體化規劃；目前淡海二期既有廠商有40家，包含東元電機、康舒科技等大廠，新北市經發局今（18）日表示，已有七家廠商表態擴大投資。

新北市經發局表示，日前接獲廠商反映覓地困難，近期外國訂單驟增，或為全球投資佈局，於1月底報請內政部協助，並在2月中提出「新市鎮特定區實施整體開發前區內土地及建築物使用管制辦法」的修正草案，13日完成修法。

新北市經發局指出，中央修訂新市鎮管制辦法後，包括林口、淡海、高雄等地適用，不過林口新市鎮已開發完畢，因此本次修法主要針對淡海新市鎮，目的為增加產業發展空間，且只有範圍內既有的合法登記工廠能夠適用，可在毗鄰地增建臨時廠房，以新舊廠房合計210%容積率規劃發展。

其中，原本管制辦法的條文中明定「興建地上建築物以一層樓為限」，使得廠商空有容積卻無法往上蓋，而新修訂的法規刪除了這項限制，未來新市鎮的廠商也將一併納入都市計畫的容積管制內，適用「新北市工業區立體化方案」，解決廠商雖然有訂單，卻苦於空間不足、生產線有限之窘境。

新北市經發局表示，在「新北市工業區立體化方案」的部分，已針對「都市計畫法新北市施行細則」部分條文修訂送至中央，內政部也已在12日陳報行政院，待備查後，預計能在6月底公告發布。

經發局統計，淡海新市鎮既有工廠約40家，包括東元電機、康舒科技等事業，其中有七家廠商表態擴大投資，新北市府將協助業者申請建照等行政事務，並在今年度工廠校正拜訪其他廠商時，掌握更多需求，邀集更多相關單位，商討未來落實立體化的適用。