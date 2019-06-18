新北盤點空置廠房 釋出600處回流台商擴產

2019-06-18 21:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市府3月成立「回流台商用地媒合團隊」，針對既有的科技廠房園區內，盤點空置廠房，截至今（18）日統計，共有600個以上的單元廠房空間，可即刻提供回流台商進駐，省下覓地建廠時間，立即移轉產線。

「回流台商用地媒合團隊」是由新北市府與新北市不動產仲介商業同業公會，專門為台商回流熱潮而成立的組織，主打二大特色，一是解決廠商的隱性需求，二是盤點新北市都市計畫工業區、產專區內的現有空置廠房。

新北市經發局說明，觀察部分廠商有污水處理需求、或是安裝天車吊掛等需要較高的廠房，這些隱性需求通常不會顯示在仲介的資料中，透過團隊主動接洽，能加速資源媒合，包含土地、廠房、廠辦、商辦等，縮短業者尋地的時間及成本。

經發局表示，新北市本身擁有很多科技廠房園區，像是三重的湯城園區、中和的遠東ABC、汐止的遠雄U Town、雍和園區等，都是可以設置工廠的都市計畫工業區（產專區），但因暫時沒有規劃使用而空置，經盤點出有600單元閒置空間，也就是可以容納600間工廠進駐。

經發局說，許多台商回流業者表示，希望產能可以快速移轉，沒辦法花時間找土地、建廠房，透過現有的空間釋出，可以承接回流台商的即刻擴增產線需求。