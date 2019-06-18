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胡連開發新產品效應 最快明年上半年顯現

2019-06-18 20:33經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

胡連積極開發新產品，以降低中國大陸汽車市場衰退的衝擊，該公司新開發的PCB保險絲盒，以及高速高頻連接器等新產品，最快2019年上半年看到成果，同時，電動車用的車燈連接器，有機會打入福斯汽車供應鏈，效益將在2021至2022年發酵。

車用連接器廠胡連今（18）日舉行股東會，由於該公司有65%營收來自中國大陸，受到大陸車市衰退的影響，使得該公司2019年展望較為保守，為降低來自大陸市場的衝擊，胡連董事長張子雄表示，目前歐美比重超過10%，台灣比重也超過10%，已經積極分散市場，提升營運績效。

他說，目前在歐車汽車市場進度比較快，已經與國際大廠合作，電動車用的車燈連接器，由於福斯汽車將在2022年推出平價電動車，而且不只是賣到歐洲，而是全世界，因此，胡連屆時在電動車占營收比重可望進一步提升，預期2020年電動車將占營收比重2%至3%。

除了車燈連接器外，他說，其他新產品如PCB保險絲盒、高速高頻連接器、大電流高壓連接器都在開發中，這些都是自動駕駛（ADAS）及盲點偵測會用到的產品，胡連已經朝智慧車的方向發展，最快2020年上半年可以看到成果。

在資本支出方面，胡連2018年約8至10億元，2019年預估5億元左右，主要用在建廠，該公司將增加越南廠的產能，作為美國對中國將課25%關稅的因應方案。

在台灣市場方面，他說，胡連在台灣主要是做電動機車為主，像中華汽車都是胡連做的，由於印尼與越南也有很多機車，長期來說，將對電動機車有龐大需求，因此，也將積極進軍印尼與越南市場，目前看來，越南市場會比較快一點，因為印尼的充面基礎設施比較落後。

胡連董事長張子雄。記者蕭君暉/攝影
胡連董事長張子雄。記者蕭君暉/攝影
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胡連連接器電動車
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