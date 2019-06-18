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商總赴北京 籲陸開放觀光人數、航班

2019-06-18 19:58經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

商總理事長賴正鎰今（18）日率商總大陸經貿參訪團，拜會大陸文化及旅遊部副部長李群時。面對兩岸關係急凍，陸客減少，他當面向陸方爭取增加赴台旅遊人數，並爭取回復這幾年減少的航班。

大陸文旅部副部長李群及港澳台辦巡視員滿紅衛對此回應指出，原本兩岸航班最多達到890航班，後來減為580航班？今年赴台遊客增加，航班可望從增至600個航班，而且遊客前往台灣旅遊，都指明第一站要去高雄看看三山景點，這些都是老百姓自動自發，不是政府引導的。

賴正鎰說，3年前，陸客到台灣旅遊人數最高峰已經達到418萬人次，但在民進黨執政後，隨著兩岸關係降溫，陸客每年約減少30%，去年減到只剩下259萬人次，相差超過150萬人次。還好去年11月地方選舉，藍營大勝後，兩岸觀光有回暖的跡象，今年前5個月已經達到131萬人次，成長約20%，預估今年可以回到300萬人。

賴正鎰還說，這三年來台灣原本若照以往的成長率，今年可望超過700萬人次，無奈事與願違，預估觀光產業少了台幣3200億元收入，旅遊業叫苦連天。賴正鎰還說，去年11月九合一地方選舉以前，南台灣一堆飯店貼出紅單要轉手出售，但韓國瑜當選高雄市長後，統統都不賣了，住房生意也恢復了，房價也拉高。

商總常務理事王任生則建議，希望花東航站也能增加每周兩班直飛航班，這麼做有助於東台灣觀光。旅館公會理事長徐銀樹則建議增加商務旅遊團。

滿紅衛回應表示，去年國台辦出台31條惠台措施後，其中有一條就是開放台灣人在大陸考導遊資格，一百多人報名，有四十多人錄取導遊資格，這些都是在為兩岸觀光維繫交流做準備。

商總此行參訪團成員共56位，包括金融、洗衣、觀光旅遊業、餐飲業、批發零售、醫療照護、技術檢測、生物科技，蔬果與農林漁牧等業別，5天行程將陸續拜會全國政協副主席台盟主席蘇輝、國家發展和改革委員會、國台辦劉結一、文化及旅遊部、商務部、中國貿促會、台企聯等單位。

商總理事長賴正鎰今（18）日率商總大陸經貿參訪團，拜會大陸文化及旅遊部副部長李群...
商總理事長賴正鎰今（18）日率商總大陸經貿參訪團，拜會大陸文化及旅遊部副部長李群時。（商總提供）
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商總理事長賴正鎰今（18）日率商總大陸經貿參訪團，拜會大陸文化及旅遊部副部長李群...
商總理事長賴正鎰今（18）日率商總大陸經貿參訪團，拜會大陸文化及旅遊部副部長李群時。（商總提供）
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觀光賴正鎰陸客
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