創業家締里程碑 旗下平台累積交易額破200億元

2019-06-18 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）再創新紀錄，今（18）日適逢電商618大促，業績升溫，旗下電商平台累積交易額正式突破200億元；生活市集六周年慶業績再新猷，周年慶期間流量較去年五周年慶期間，成長2.4倍，618大促在中午12點到下午1點，衝出當日最高流量，進站流量達平日同期的兩倍，訂單數為平日同期的五倍，業績成長幅度更為平日同期6.6倍。

此外，創業家表示，生活市集針對APP用戶於6月11日到20日每日午間12點推出的「午間限時秒搶6,666元Switch」活動，場場均在開賣1秒內搶購完畢，顯見消費者對於優惠爆品搶購相當有感，618優惠活動不但延續到晚間，接下來還有6月19日、20日兩場午間限時秒搶活動。

創業家董事長郭書齊表示，創業家兄弟已是發展成熟且持續茁壯的電商平台，累積交易額突破100億元大關是106年6月，僅兩年的時間就再突破下一個100億元，且發生在生活市集六周年慶期間、618大促當天，對他們來說，別具意義，感謝每一位支持創業家的顧客，創業家兄弟也會持續為大家提供更好的服務與消費體驗。