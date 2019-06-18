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統一併購韓國熊津 羅智先：打造「亞洲流通大平台」

2019-06-18 17:02經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

統一董事長羅智先。 記者黃淑惠／攝影
統一董事長羅智先。 記者黃淑惠／攝影
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統一今年正式併購韓國熊津，統一董座羅智先18日在股東會後表示，未來重要策略之一是持續併購，前提要對品牌有幫助，也正物色海內外生活產業，有可能透過併購、聯盟甚至自營方式經營。他希望外界不要只注意熊津，那是統一在亞洲布局一塊拼圖，他著眼的是亞洲地區22億人口，戰略方向是打造「亞洲流通大平台」概念。

他說，併購熊津食品，是因為剛好有機會，這就像拼一幅風景圖，沒有結束的一天；他希望外界不要只注意熊津，因為在東北亞的日本，早已有運作多時的貿易辦事處。

羅智先認為，併購是「你丟我撿」的行為，剛好那段時間需要，條件符合就撮合，不代表是最後一手，是經濟循環扮演不同角色，併購仍會繼續做；「統一很幸運，併購從未有損失」，併購目的很多種，包括買產品、買通路、買人才，「但最重要是買時間」，只要任何一個目的成立，都值得去探討，五六個元素都成立就是好標的。

他也指出，統一是定位為亞洲公司，著眼是22億人口的亞洲地區，從東北亞的日韓到南部印尼，只要這條走廊發生任何可強化板塊和組織的機會，統ㄧ都會努力爭取，希望亞洲市場能發展得很平均，只要有人口的地方都有機會。

現在是否看到新併購目標？他說，統一是食品起家，對食品飲料很在行，但統一也經營通路，販售日用品等快消產品，對於每天使用生活產業，將尋找無論海內外標的，將透過併購或聯盟甚至自營方式經營，「統一有專門小組都在做這件事（找併購標的），而併購是需經過複雜程序，這是未來很重要的策略之一」。

併購羅智先股東會
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