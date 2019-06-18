AirAsia於巴黎國際航空展揭露全新A330neo

2019-06-18 13:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



AirAsia 18日於巴黎國際航空展揭露全新長途客機A330neo，並預告AirAsia將是亞洲太平洋地區內首家使用此機型載客的航空公司，該首台客機將進駐於泰國曼谷廊曼國際機場。 圖／AirAsia提供 分享 facebook

亞洲低成本航空AirAsia 18日於巴黎國際航空展揭露全新長途客機A330neo，並預告AirAsia將是亞洲太平洋地區內首家使用此機型載客的航空公司，該首台客機將進駐於泰國曼谷廊曼國際機場，為AirAsia營運前往澳洲、日本與韓國等地。

AirAsia 長程運輸(AirAsia X)首席執行長 Nadda Buranasiri表示，這是航空業的重要里程碑，對我們的乘客尤為重要，因為這將改寫長途低成本航空市場。AirAsia非常榮幸能再次領先航空業，成為亞太區內首家營運新一代的高科技空客A330neo客機的航空公司。從AirAsia目前訂購66台與租賃兩台，可看出A330neo將代表長途運輸的未來，其新穎的設計及特點皆可為乘客們帶來更舒適的中、長途飛行體驗。乘客們可親自見證及體驗這客機的不同，包含可擁有更多私人空間、更大的置物空間、機艙內的氛圍燈光、每個座位上的電源插座及同等客機中最安靜的客艙等。

Nadda補充說，AirAsia 長程運輸(AirAsia X)致力於提供最高性價比的中、長途飛行。Airbus A330neo客機的加入讓AirAsia可飛行的目的地範圍變得更加寬廣。直飛歐洲及美國的航班也因此成為可能性。我們將充分利用這些客機規劃更遠的航程及成本效益，為乘們帶來更精彩的網絡及產品拓展計劃，這些計劃將在適當的時候宣布。

Airbus 首席商務長Christian Scherer則表示，營運效率、創新產品及業務增長不僅是AirAsia的核心，也是A330neo客機的核心。身為最新及最低座位里程成本的中型寬體客機，A330neo擁有更好的燃油效率及可飛行更長的航程，有效協助AirAsia X拓展其長途飛行網絡

勞斯萊斯民用航空總裁Chris Cholerton指出，今天對勞斯萊斯團隊來說是一個特別的日子。我們很高興見證帶有AirAsia塗裝的A330neo於巴黎航空展上亮相。我們也非常期待看見這客機在亞洲空中翺翔天際。與Trent700引擎相比，這客機使用的Trent7000可讓A330neo每座位燃油消耗減少高達14%，也是這機型的成功因素。

AirAsia 首台A330neo客機將於2019年6月17日至19日於巴黎航空展上亮相，並於這展覽期間的上午9時至10時間開放給航空展的訪客及媒體們參觀。這客機將於下月初旬前往曼谷開始營運。

出席此交機儀式的主管包含AirAsia 長程運輸董事主席Rafidah Aziz、AirAsia 長程運輸首席執行長 Nadda Buranasiri、AirAsia集團副執行長Bo Lingam、Airbus 首席商務長Christian Scherer、勞斯萊斯民用航空總裁Chris Cholerton、Avolon首席執行員Domhal Slattery以及受邀的業界人士和國際媒體。