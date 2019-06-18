助攻擴廠投資 新北市鬆綁淡海新市鎮限建規定

2019-06-18 12:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市府今（18）日表示，日前接獲廠商反映覓地困難，淡海新市鎮「限建規定」導致廠商擴廠收受限，為協助廠商加碼投資需求，向中央爭取法規鬆綁，刪除原地上一樓層限制，讓廠商得以新舊廠房合計210%容積率進行工業區立體化規劃，預計吸引七家廠商擴大投資，並在13日完成修法適用程序。圖為淡海新市鎮。記者游智文／攝影 分享 facebook

新北市府今（18）日表示，日前接獲廠商反映覓地困難，淡海新市鎮「限建規定」導致廠商擴廠收受限，為協助廠商加碼投資需求，向中央爭取法規鬆綁，刪除原地上一樓層限制，讓廠商得以新舊廠房合計210%容積率進行工業區立體化規劃，預計吸引七家廠商擴大投資，並在13日完成修法適用程序。

新北市經發局說明，本修法目的在增加產業發展空間，讓範圍內既有的合法工廠可在毗鄰地增建臨時廠房，同時也刪除原地上一樓層限制，讓廠商得以新舊廠房合計210%容積率規劃發展，以利工業區立體化，解決廠商有訂單、卻苦於空間不足生產之窘境。

新北市經發局說，日前接獲廠商反映，近期外國訂單驟增，或為全球投資佈局，苦於空間不足、生產線有限之窘境，於1月28日召開會議請內政部協助，並在2月26日針對「新市鎮特定區實施整體開發前區內土地及建築物使用管制辦法」向內政部提出修正草案，積極爭取法規鬆綁。

新北市經發局表示，法規放寬後可望在淡海地區吸引七家廠商擴大投資，經發局將主動協助擴大投資的廠商申請建照；並在今年度工廠校正拜訪其他廠商時，掌握業者需求，後續將邀集更多相關單位，共同商討未來落實方法。

新北市政府並補充，在增加產業發展空間上，法規除了向中央爭取鬆綁外，也針對權管法令全面檢討，像是「新北市各都市計畫甲乙種工業區設置工業發展有關設施公共服務設施公用事業設施及一般商業設施土地使用審查要點」已完成修法、「都市計畫法新北市施行細則」近期將完成修法程序。

另外，新北市府與新北市不動產仲介商業同業公會組成「回流台商用地媒合團隊」，為加速資源盤點、媒合廠商，以快速媒合、交易安全為目標，協助業者縮短尋地的時間及成本，包含土地、廠房、廠辦、商辦等，目前已盤點出位在板橋、新莊、土城、三重、中和、新店、汐止、淡水、深坑等約600個以上單元廠房空間，以供廠商即時進駐，持續打造友商環境。