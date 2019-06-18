親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

誇張！機長搞烏龍 乘客被迫2000公尺高空跳傘

治不好殺醫生？印度80萬醫生「反醫療暴力」大罷工！

急需擴廠卡在限建 淡海新市鎮成功爭取鬆綁法規

2019-06-18 12:35聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

「工廠立體化」適用於都市計畫工業區月底就將在新北上路，不過，淡海新市鎮因限建規定，導致廠商無法擴廠，新北市向中央爭取鬆綁法規，5個月內已完成修法。包括既有合法工廠可在毗鄰地增建臨時廠房，也刪除地上一樓層限制，讓廠商得以新舊廠房合計210%容積率進行規畫，以利立體化。

新北市經發局指出，新北市長侯友宜上任後，推出招商一條龍服務，專案專責協助廠商投資課題；廠商面臨近期外國訂單驟增，或為廠商全球投資佈局，苦於空間不足、生產線有限的窘境。

淡海一條龍快捷窗口工商登記科表示，淡海新市鎮原有營建署的「新市鎮特定區實施整體開發前區內土地及建築物使用管制辦法」，除了都市計畫發布前既有工廠，不能新設工廠；另工廠建蔽率7成，範圍內只能蓋1樓。

工商登記科表示，既有登記廠房可擴增銜接緊鄰2倍的土地，以利增建廠房，如原本基地100坪，可向隔壁買或租土地，擴增到300坪。不過，仍然不得新登記工廠。鬆綁之後，新舊廠房可合計容積率210％，也就是約3層。

經發局表示，為協助廠商加碼投資需求，帶動淡海地區發展，法規鬆綁刻不容緩；新北市積極向中央爭取法規鬆綁，期能解決廠商產能限制窘境，今年1月28日召開會議請內政部協助，2月26日就針對新市鎮該管制辦法向內政部提出修正草案。

經發局統計，淡海新市鎮原有工廠約40家，其中7家有迫切擴廠需求。另指出，因應立體化在即，及中美貿易戰可能的擴大投資，目前已盤點出位在板橋、新莊、土城、三重、中和、新店、汐止、淡水、深坑等約600個以上單元廠房空間，以供廠商即時進駐，持續打造友商環境。

淡海新市鎮原有營建署的「新市鎮特定區實施整體開發前區內土地及建築物使用管制辦法」...
淡海新市鎮原有營建署的「新市鎮特定區實施整體開發前區內土地及建築物使用管制辦法」，除了都市計畫發布前既有工廠，不能新設工廠；另工廠建蔽率7成，範圍內只能蓋1樓。圖／新北市經發局提供
分享

都市計畫內政部
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

樂桃航明年引進10架空巴新機 新引擎減少使用燃料15％

2019-06-18 11:07

離岸風電產業投資 經濟部估今年超過80億元

2019-06-18 11:24

股東會激戰！大同公司派保住3席獨董

2019-06-18 02:44

大同市場派…最快本周申請召開股臨會

2019-06-18 02:43

味全定調 50%獲利將配息

2019-06-18 02:29

味全總座張教華 要讓組織質變

2019-06-18 02:28

週四繁榮大高雄論壇 產官大咖點亮港都經濟

2019-06-18 02:22

管理講堂／管理授權 信任不放任

2019-06-18 00:28

商業興觀點／創新商業模式 做大新經濟

2019-06-18 00:28

職場修煉室／五化vs.五不

2019-06-18 00:28

趨勢觀察／催動AI製造 落實關鍵3P

2019-06-18 00:28

大同股東會表決戰 市場、公司派互有勝負

2019-06-18 00:24

這場戰爭 暗藏兩訊號

2019-06-17 23:35

大同市場派關鍵人物 都沒來

2019-06-17 23:34

對抗貿易戰 程泰、宇隆跨界結盟

2019-06-17 23:28

宇隆中港加工區新廠 年底動工

2019-06-17 23:22

程泰擴大營運規模 不排除併購

2019-06-17 23:21

勞方控長榮航打壓 問勞動部挺不挺

2019-06-17 19:56

王品忍痛停損 旗下品牌乍牛7月1日熄燈

2019-06-17 19:54

《美國職棒》宣布停刊 主要發行商宬世環宇恐將解僱28人

2019-06-17 19:14

新款免充氣輪胎 防穿刺使用期長

2019-06-17 19:07

員工捐多少、企業就捐多少 這家公司超有愛

2019-06-17 18:11

媲美台北101和陶朱隱園 南港舊廠開發案敲定兩大營造廠

2019-06-17 17:28

台灣港務公司新總座 陳劭良升任

2019-06-17 17:09

超商雙雄 與手搖飲搶生意

2019-06-17 14:44

新北中高齡徵才活動將登場 最高起薪55K

2019-06-17 14:39

桃園空服員工會指控長榮航違法 勞動部回應了

2019-06-17 14:21

影／桃園空服員工會控長榮航打壓 列十大事件

2019-06-17 13:50

享受頂級飛行體驗 阿聯酋航空推商務艙限時優惠

2019-06-17 13:08

激勵國手 技能競賽金牌獎金加碼至120萬元

2019-06-17 12:15

美國源頭降價 豐興本週鋼筋下跌400元

2019-06-17 12:03

不畏國發基金喊賣傳聞 基本面佳生技股上漲

2019-06-17 11:44

「新北智慧園區暨立體化論壇」6/28登場 快來報名

2019-06-17 10:51

長榮二次協商會前會 工會悄進行罷工演練估九成響應

2019-06-17 10:21

飲料店營收今年衝1000億元 這些品牌展店速度最快

2019-06-17 09:47

東森自然美百貨首發概念店 前進台中豐原太平洋百貨

2019-06-17 08:45

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:25

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:24

老字號葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相

2019-06-12 13:39
看更多

熱門文章

王品忍痛停損 旗下品牌乍牛7月1日熄燈

2019-06-17 19:54

系統、頻道版權糾紛 有線電視月底恐爆斷訊潮

2019-06-18 02:25

長榮罷工案20日正式協商開放直播 主持人是「他」

2019-06-17 20:02

全台兩萬多家！飲料店年營業額可望破千億 暗藏3大困境

2019-06-18 06:00

西門子宣布取得台灣風電訂單 將設置47座風力發電機

2019-06-17 14:58

一掃去年大虧陰霾 308億…金控海外投資 賺錢了

2019-06-17 23:27

大同市場派提案落敗關鍵 少了3萬2千張外資票

2019-06-17 16:29

桃園空服員工會指控長榮航違法 勞動部回應了

2019-06-17 14:21

宸鴻退出後 富邦蔡家也確定放棄JDI案

2019-06-18 06:53

從大虧變大賺 金控海外投資第1季賺308億元創新高

2019-06-17 15:51

中華郵政宣布：職階及約僱人員調薪3% 轉調人員調薪1%

2019-06-17 19:24

郭台銘勉工時16小時 徐旭東：身體也很重要

2019-06-18 11:45

股東會對決 大同公司派和市場派互有勝負

2019-06-17 13:16

想存高利活存嗎 永豐「大戶DAWHO」數位帳戶利率1.1％

2019-06-17 18:06

味全定調 50%獲利將配息

2019-06-18 02:29

股東會激戰！大同公司派保住3席獨董

2019-06-18 02:44

華為下修展望 供應鏈急開會

2019-06-18 00:00

中國製造時代結束 看捷安特如何調整產線因應貿易戰

2019-06-18 09:48

《美國職棒》宣布停刊 主要發行商宬世環宇恐將解僱28人

2019-06-17 19:14

高通加碼台灣 新大樓動工

2019-06-18 02:29

媲美台北101和陶朱隱園 南港舊廠開發案敲定兩大營造廠

2019-06-17 17:28

台商調產線 OBU人民幣匯款暴增

2019-06-17 23:44

5月底人民幣存款餘額再下探 創逾5年新低

2019-06-17 19:17

宸鴻退出JDI投資案 有三原因

2019-06-17 23:32

影／桃園空服員工會控長榮航打壓 列十大事件

2019-06-17 13:50

Uber條款爭議 交通部：只要求車合法、人合法

2019-06-17 19:25

10年翻倍 今年飲料店營業額將破千億

2019-06-17 14:44

內憂外患夾擊 有線電視金雞母失色

2019-06-18 02:23

海能風電繳1.19億元印花稅 苗縣史上單筆最高

2019-06-17 13:32

台商回台投資方案2.0出爐：補助分3級、年限縮至5年

2019-06-17 20:41

資本市場看好美國降息？李鎮宇：有如三歲智商

2019-06-17 18:29

銀行流血競爭…等年輕人長大

2019-06-17 23:22

華為拚自製晶片 晶心科受惠

2019-06-17 14:44

企業領回勞退帳戶餘款 要稅

2019-06-18 01:31

海能風電印花稅1.19億元 創苗栗縣單筆最高

2019-06-17 18:13

上緯第二座風場「海能」開發就定位 拚2021完工商轉

2019-06-17 15:07

20日勞資協商將直播 長榮：公開透明接受公評

2019-06-17 21:41

618購物節登場 電商全力衝刺拚業績

2019-06-18 09:08

上緯海能風電 釋單西門子

2019-06-18 02:25

TPK不玩了 退出JDI私募

2019-06-17 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top