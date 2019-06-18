急需擴廠卡在限建 淡海新市鎮成功爭取鬆綁法規

2019-06-18 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



「工廠立體化」適用於都市計畫工業區月底就將在新北上路，不過，淡海新市鎮因限建規定，導致廠商無法擴廠，新北市向中央爭取鬆綁法規，5個月內已完成修法。包括既有合法工廠可在毗鄰地增建臨時廠房，也刪除地上一樓層限制，讓廠商得以新舊廠房合計210%容積率進行規畫，以利立體化。

新北市經發局指出，新北市長侯友宜上任後，推出招商一條龍服務，專案專責協助廠商投資課題；廠商面臨近期外國訂單驟增，或為廠商全球投資佈局，苦於空間不足、生產線有限的窘境。

淡海一條龍快捷窗口工商登記科表示，淡海新市鎮原有營建署的「新市鎮特定區實施整體開發前區內土地及建築物使用管制辦法」，除了都市計畫發布前既有工廠，不能新設工廠；另工廠建蔽率7成，範圍內只能蓋1樓。

工商登記科表示，既有登記廠房可擴增銜接緊鄰2倍的土地，以利增建廠房，如原本基地100坪，可向隔壁買或租土地，擴增到300坪。不過，仍然不得新登記工廠。鬆綁之後，新舊廠房可合計容積率210％，也就是約3層。

經發局表示，為協助廠商加碼投資需求，帶動淡海地區發展，法規鬆綁刻不容緩；新北市積極向中央爭取法規鬆綁，期能解決廠商產能限制窘境，今年1月28日召開會議請內政部協助，2月26日就針對新市鎮該管制辦法向內政部提出修正草案。