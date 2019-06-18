離岸風電產業投資 經濟部估今年超過80億元

2019-06-18 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部今天指出，台中港工業專區Ⅱ已成為離岸風力機零組件製造專區，目前金豐／CS Wind（塔架）、永冠能源（輪轂鑄件）、天力離岸風電（葉片）及台欣世紀（水下基礎轉接段）等多家本土廠商進駐投資設廠，加上世紀離岸風電（世紀鋼轉投資）於台北港、興達海基（中鋼轉投資）進駐高雄興達港，預計今年國內離岸風電產業投資額逾80億元。

工業局表示，考量國內業者技術成熟度及國外業者規畫作法，工業局於2018年1月18日揭示「離岸風力發電產業政策」及「離岸風力發電產業關聯執行方案計畫書架構說明」，將我國離岸風電產業發展項目（風力機製造、水下基礎及海事工程船舶製造）與時程分為前置期、第一階段與第二階段等三個導入期程，由開發商提出產業關聯執行方案、佐證資料，由工業局召開委員會審查後出示意見函，藉以促使國內外業者合作，並協助輔導國內廠商建置產業供應鏈。

由於離岸風力機塔架及水下基礎列為前置期在地化產業發展項目，國內對生產及製造管理所需的銲接技術人才有迫切需求，工業局說，為補足產業人才缺口，在工業局計畫協助下，金屬工業研究發展中心與達寬商業服務有限公司，共同推動德國銲接協會（DVS／SLV）及台灣銲接協會合作，加速培訓國際銲接工程師，以因應產業需求。

首批學員包含國內主要離岸風電結構製造廠-興達海基、台欣、萬機等11名廠商代表，相關課程歷經3個月的密集培訓後於今年4月底完成，並由德國銲接協會CEO Mr. JoergVogelsang帶領考試官執行口試及筆試項目，首批學員皆全數通過，並於6月13日舉辦授證典禮。

將於2021年併網之達德、沃旭、CIP（丹麥哥本哈根基礎建設基金）等3家業者經濟部工業局已於2018年12月16日完成產業關聯執行方案計畫書審查，工業局表示，將持續推動2023～2024年併網之開發商與系統廠與國內業者合作，落實產業在地化；CIP、中鋼、台電及NPI（北陸能源）共計４家業者、5個風場（彰芳、中能、西島、台電二期、海龍二號）預計於今年11月15日前，提交離岸風力發電產業關聯執行方案計畫書，逐步建立本土產業供應鏈。