親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

誇張！機長搞烏龍 乘客被迫2000公尺高空跳傘

治不好殺醫生？印度80萬醫生「反醫療暴力」大罷工！

離岸風電產業投資 經濟部估今年超過80億元

2019-06-18 11:24聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部今天指出，台中港工業專區Ⅱ已成為離岸風力機零組件製造專區，目前金豐／CS Wind（塔架）、永冠能源（輪轂鑄件）、天力離岸風電（葉片）及台欣世紀（水下基礎轉接段）等多家本土廠商進駐投資設廠，加上世紀離岸風電（世紀鋼轉投資）於台北港、興達海基（中鋼轉投資）進駐高雄興達港，預計今年國內離岸風電產業投資額逾80億元。

工業局表示，考量國內業者技術成熟度及國外業者規畫作法，工業局於2018年1月18日揭示「離岸風力發電產業政策」及「離岸風力發電產業關聯執行方案計畫書架構說明」，將我國離岸風電產業發展項目（風力機製造、水下基礎及海事工程船舶製造）與時程分為前置期、第一階段與第二階段等三個導入期程，由開發商提出產業關聯執行方案、佐證資料，由工業局召開委員會審查後出示意見函，藉以促使國內外業者合作，並協助輔導國內廠商建置產業供應鏈。

由於離岸風力機塔架及水下基礎列為前置期在地化產業發展項目，國內對生產及製造管理所需的銲接技術人才有迫切需求，工業局說，為補足產業人才缺口，在工業局計畫協助下，金屬工業研究發展中心與達寬商業服務有限公司，共同推動德國銲接協會（DVS／SLV）及台灣銲接協會合作，加速培訓國際銲接工程師，以因應產業需求。

首批學員包含國內主要離岸風電結構製造廠-興達海基、台欣、萬機等11名廠商代表，相關課程歷經3個月的密集培訓後於今年4月底完成，並由德國銲接協會CEO Mr. JoergVogelsang帶領考試官執行口試及筆試項目，首批學員皆全數通過，並於6月13日舉辦授證典禮。

將於2021年併網之達德、沃旭、CIP（丹麥哥本哈根基礎建設基金）等3家業者經濟部工業局已於2018年12月16日完成產業關聯執行方案計畫書審查，工業局表示，將持續推動2023～2024年併網之開發商與系統廠與國內業者合作，落實產業在地化；CIP、中鋼、台電及NPI（北陸能源）共計４家業者、5個風場（彰芳、中能、西島、台電二期、海龍二號）預計於今年11月15日前，提交離岸風力發電產業關聯執行方案計畫書，逐步建立本土產業供應鏈。

離岸風電風力發電中鋼
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

樂桃航明年引進10架空巴新機 新引擎減少使用燃料15％

2019-06-18 11:07

急需擴廠卡在限建 淡海新市鎮成功爭取鬆綁法規

2019-06-18 12:35

股東會激戰！大同公司派保住3席獨董

2019-06-18 02:44

大同市場派…最快本周申請召開股臨會

2019-06-18 02:43

味全定調 50%獲利將配息

2019-06-18 02:29

味全總座張教華 要讓組織質變

2019-06-18 02:28

週四繁榮大高雄論壇 產官大咖點亮港都經濟

2019-06-18 02:22

管理講堂／管理授權 信任不放任

2019-06-18 00:28

商業興觀點／創新商業模式 做大新經濟

2019-06-18 00:28

職場修煉室／五化vs.五不

2019-06-18 00:28

趨勢觀察／催動AI製造 落實關鍵3P

2019-06-18 00:28

大同股東會表決戰 市場、公司派互有勝負

2019-06-18 00:24

這場戰爭 暗藏兩訊號

2019-06-17 23:35

大同市場派關鍵人物 都沒來

2019-06-17 23:34

對抗貿易戰 程泰、宇隆跨界結盟

2019-06-17 23:28

宇隆中港加工區新廠 年底動工

2019-06-17 23:22

程泰擴大營運規模 不排除併購

2019-06-17 23:21

勞方控長榮航打壓 問勞動部挺不挺

2019-06-17 19:56

王品忍痛停損 旗下品牌乍牛7月1日熄燈

2019-06-17 19:54

《美國職棒》宣布停刊 主要發行商宬世環宇恐將解僱28人

2019-06-17 19:14

新款免充氣輪胎 防穿刺使用期長

2019-06-17 19:07

員工捐多少、企業就捐多少 這家公司超有愛

2019-06-17 18:11

媲美台北101和陶朱隱園 南港舊廠開發案敲定兩大營造廠

2019-06-17 17:28

台灣港務公司新總座 陳劭良升任

2019-06-17 17:09

超商雙雄 與手搖飲搶生意

2019-06-17 14:44

新北中高齡徵才活動將登場 最高起薪55K

2019-06-17 14:39

桃園空服員工會指控長榮航違法 勞動部回應了

2019-06-17 14:21

影／桃園空服員工會控長榮航打壓 列十大事件

2019-06-17 13:50

享受頂級飛行體驗 阿聯酋航空推商務艙限時優惠

2019-06-17 13:08

激勵國手 技能競賽金牌獎金加碼至120萬元

2019-06-17 12:15

美國源頭降價 豐興本週鋼筋下跌400元

2019-06-17 12:03

不畏國發基金喊賣傳聞 基本面佳生技股上漲

2019-06-17 11:44

「新北智慧園區暨立體化論壇」6/28登場 快來報名

2019-06-17 10:51

長榮二次協商會前會 工會悄進行罷工演練估九成響應

2019-06-17 10:21

飲料店營收今年衝1000億元 這些品牌展店速度最快

2019-06-17 09:47

東森自然美百貨首發概念店 前進台中豐原太平洋百貨

2019-06-17 08:45

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:25

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:24

老字號葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相

2019-06-12 13:39
看更多

熱門文章

王品忍痛停損 旗下品牌乍牛7月1日熄燈

2019-06-17 19:54

系統、頻道版權糾紛 有線電視月底恐爆斷訊潮

2019-06-18 02:25

長榮罷工案20日正式協商開放直播 主持人是「他」

2019-06-17 20:02

全台兩萬多家！飲料店年營業額可望破千億 暗藏3大困境

2019-06-18 06:00

西門子宣布取得台灣風電訂單 將設置47座風力發電機

2019-06-17 14:58

一掃去年大虧陰霾 308億…金控海外投資 賺錢了

2019-06-17 23:27

大同市場派提案落敗關鍵 少了3萬2千張外資票

2019-06-17 16:29

桃園空服員工會指控長榮航違法 勞動部回應了

2019-06-17 14:21

宸鴻退出後 富邦蔡家也確定放棄JDI案

2019-06-18 06:53

從大虧變大賺 金控海外投資第1季賺308億元創新高

2019-06-17 15:51

郭台銘勉工時16小時 徐旭東：身體也很重要

2019-06-18 11:45

中華郵政宣布：職階及約僱人員調薪3% 轉調人員調薪1%

2019-06-17 19:24

股東會對決 大同公司派和市場派互有勝負

2019-06-17 13:16

想存高利活存嗎 永豐「大戶DAWHO」數位帳戶利率1.1％

2019-06-17 18:06

味全定調 50%獲利將配息

2019-06-18 02:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top