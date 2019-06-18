大巨蛋嚴審派委員不續聘 柯市府放水？遠雄：只有刁難

2019-06-18 11:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



「卡蛋」許久的台北市都市設計審議委員會委員本（6）月底任期將屆滿，由於「嚴審派」委員將不續聘，有台北市議員擔心柯市府可能對大巨蛋案放水，對此，遠雄企業團發言人楊舜欽表示，大巨蛋都審過程沒有嚴審，但有委員把刁難當作嚴審，對遠雄實在不公平。

楊舜欽指出，關於都審委員任期屆滿，續聘不續聘屬於北市府內部作業，不過委員會並非一言堂，不是任由一個委員說了算，「把刁難當做嚴審，對遠雄實在不公平」。

楊舜欽表示，大巨蛋性能審查已由台建中心評定，市府另訂七項基準包括人流1.2m/s，遠雄也退讓了，結果所謂「嚴審的委員」，另提人流0.6m/s，標準在哪？這不都是一個委員說了算嗎？

楊舜欽指出，結果在遠雄同意配合模擬人流0.6m/s作為參考的當下，又再要求更改按通案設定的內部參數，這就是為了刁難不讓巨蛋過關；然而這些都是同一個委員的要求不是嗎？遠雄只要求，參數模擬就應按市府通案標準，符合市長所說的不放水、不刁難。

楊舜欽強調，同一個委員一再誣衊遠雄未依規定送審，誤導輿論，遠雄巨蛋公司送審內容，皆依開會時程遞送，並無延遲，早已先給委員書審兩周，委員不表達意見，卻在開會時另提與前次會議結論不同的意見，還批評開發商未按時送審，一、二個委員再藉此擾亂開會議程，如果承辦單位認為遠雄資料待補，有其他意見表述，可以不用招開會議，而不是讓委員擾亂拖延，打擊企業，訴諸民粹，營造自身正義形象。