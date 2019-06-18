樂桃航明年引進10架空巴新機 新引擎減少使用燃料15％

2019-06-18 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



預計導入樂桃航空機隊的空中巴士A321LR機型。圖／樂桃航空提供 分享 facebook

樂桃航空今表示，明年起將導入8架A320neo以及2架A321neo LR客機，具備環保與節能的全新引擎，將減少飛航時所帶來的艙內噪音，大幅提升旅客乘坐時的舒適性與寧靜度，相較於舊式引擎提供更有效率的動力輸出，在燃料的使用上可減少15%，象徵樂桃邁向航空業新里程碑。

2012年3月以關西國際機場作為基地開始提供載客服務，並以新千歲、仙台、那霸機場作為轉運機場。目前樂桃擁有25架飛機，飛航版圖包括16條日本國內線，以及16條國際線，每日搭乘旅客超過1萬3000人次，每日約100個航班提供載客服務，樂桃航空2019年度將完成與香草航空的整併，並追加以成田機場作為轉運機場，持續擴大飛航版圖。

樂桃航空執行董事CEO井上慎一表示，2020年度起預計將導入8架空中巴士A320neo客機，以及2架可使用於中距離航程載客的A321neo LR客機，此10架新客機的引擎均將採用CFM International公司所研發生產「LEAP-1A」型號引擎。

樂桃說，目前樂桃航空機隊皆採用CFM International公司所生產的CFM56型號引擎，未來將導入的A320neo及A321neo LR客機將採用全新的「LEAP-1A」型號引擎，此新引擎將減少飛航時所帶來的艙內噪音，大幅提升旅客乘坐時的舒適性與寧靜度，新型引擎相較於舊式引擎提供更有效率的動力輸出，在燃料的使用上可減少15%，更可以降低排放出的氮氧化物及二氧化碳含量，是兼備環保與節能的新科技。