大同股東會表決戰 市場、公司派互有勝負

大同公司17日在大同大學召開股東會，大門口管制森嚴。（中央社） 分享 facebook

大同公司昨天舉行股東常會，市場派股東積怨已久，現場數度爆發肢體衝突，進到討論事項表決，市場派和公司派上演表決大戰，公司派所提四案，以及市場派提出三案，皆未闖關成功，兩派人馬在表決戰，互有勝負。

由三圓建設董事長王光祥等市場派股東提出「解任獨立董事」提案，備受矚目，結果解任蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘等三位獨董案都未過關。不過，由公司派提出針對「公司章程」、「取得或處分資產處置程序」、「背書保證施行辦法」和「資金貸與他人作業辦法」等四項討論案，由於反對多於贊成票，也未過關。

由於今年股東會投票是明年董事改選戰情觀察前哨戰，從抵抗市場派解任獨董投反對票比重約百分之廿三至廿五來看，意味公司派能完全掌握的支持票數就在這個比重，若公司派無法增添盟友，明年改選恐告急。

昨天會議一開始，雙方就因投票時間意見不合，市場派股東衝出封鎖線，對著公司經營團隊怒吼、翻桌，情緒相當激動。會中，更有多名股東針對公司連續十八年未配發現金股利、近年累積虧損達六百億元等事項，對經營團隊提出質疑，多次呼籲進行全面改選董事，要求董事長林郭文艷下台負責。

據悉，市場派股東將以股東常會提出議案被大同公司刪除或竄改，像是全面改選董事，以及跟獨董起訴、求償提案被刪除，或是解任獨董提案，大同公司加註「委請外部專業人士進行專案查核，以明獨董並無股東提案之事由」，更改提案內容等事由，向經濟部申請舉行股東臨時會。