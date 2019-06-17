勞方控長榮航打壓 問勞動部挺不挺

2019-06-17 19:56 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「長榮打壓工會，勞動部挺不挺？」針對長榮航空施壓工會是否違反《工會法》第35條構成不當勞動行為一案，勞動部17日召開第一次調查庭。桃空服員工會副秘書長周聖凱於會前呼籲裁決委員會公正審理，期望勞動部出面制止長榮航，停止打壓工會行徑。勞動部回應，盼勞資雙方耐心協商。

桃園市空服員工會表示，該會已經取得罷工權，希望勞資雙方能儘快達成共識，也願意參與勞動部召開的會前會會議。然而，公司種種打壓行徑至今未消停，也讓工會日漸對資方喪失信心，更讓工會質疑勞動部是否對屢次違法的長榮航空束手無策？

周聖凱說，工會「罷工程序一切符合工會法」，長榮航空卻對罷工程序提出各種質疑，這是「干預工會自主的行為」，且此舉會動搖工會成員對於罷工的信心，很明顯是一種打壓。他呼籲勞動部出面制止長榮航空，停止各種打壓工會的行徑。

5月2日罷工投票尚未開始，長榮航空曾對外指控：「空服員投票漏洞百出！」針對此事，周聖凱痛批這是差別待遇，他舉例，過去桃園市機師職業工會長榮機師也有發起罷工投票，長榮公司並沒有提出意見，為何此次卻對桃園市空服員工會屢屢抹黑？

針對5月8日長榮航空曾對內部發出公告：「若罷工導致公司獲利下滑，將停發年終、年度調薪。另外，罷工起三年內暫停申請優待機票，但罷工期間出勤者不在此限！」一事，周聖凱指出，此行為就是長榮航空以取巧的方式，鑽法律漏洞打壓工會。

勞動部回應，工會針對公司有違法疑慮的行為，已送勞動部不當勞動行為裁決委員會，裁決委員會將依《勞資爭議處理法》調查，於法定期間內完成所有程序，並依法做成裁定。勞動部也呼籲，勞資雙方都應拿出最大誠意與耐心協商，尋求公司、工會及旅客三贏的解決方案。

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