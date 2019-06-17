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新款免充氣輪胎 防穿刺使用期長

2019-06-17 19:07台灣醒報 記者陳俊良╱台北報導

新款防穿刺免充氣輪胎，預計2024年上市。(photo from https:/...
新款防穿刺免充氣輪胎，預計2024年上市。(photo from https://vimeo.com/340406392)
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車用輪胎新變革！美國通用汽車公司和法國米其林公司本月初於「Movin'On Summit」年度高峰會上，展示新一代防穿刺免充氣輪胎，名為 「Unique Puncture-proof Tire System」，簡稱「Uptis Prototype」，最快預計2024年上市。傳統的氣動輪胎依賴胎內的壓縮空氣來支撐汽車的重量，緩衝路上的顛簸。免充氣輪胎則使用特殊材質，內部結構可以一覽無遺。

新款有優勢

根據《(有趣工程學網站》描述，這款輪胎的好處包括：在生產過程中使用較少的原料和能源、因穿刺而報廢的輪胎大幅減少、通貨膨脹所造成的折舊減少，且爆胎事故降低也增進道路安全。

米其林公司早在2005年的底特律車展就推出「Tweel」輪胎，採用聚氨酯製成輪輻以取代壓縮空氣的功能，2017年也曾推出「Vision」概念輪胎，「Uptis」則是邁向量產的改良款式。

美國通用汽車公司將於今年下半對Uptis進行實測。通用汽車公司的全球採購供應鏈副總裁史提夫‧基福將這種輪胎稱為「突破性的科技」，他表示：「Uptis是將汽車產業推向未來的理想產物，也是我們的顧客如何從我們與供應商合作和創新中獲益的良好範例。」

環保概念

根據《SlashGear網站》資料指出，全世界每年有2億個輪胎因為穿刺、不當的胎壓或道路危險所造成的傷害而報廢，相當於200座艾菲爾鐵塔的重量，這讓原本仍有功能的輪胎提早除役。免充氣輪胎的問世將可以減少原料的浪費，而具備永續發展的意義。

免充氣輪胎主要由能夠保持柔軟的高性能樹脂材料所打造，目前由於成本較高、噪音較大和承重較低等因素，而未能普及，但其使用壽命長、可避免爆胎或漏氣，以及環保因素等優點，期待吸引進一步的研發。

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