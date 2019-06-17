海能風電印花稅1.19億元 創苗栗縣單筆最高
全球再生能源領航開發商及台灣離岸風電先驅，麥格理資本及上緯合作開發的海能風電，今舉行向苗栗縣政府繳交新台幣1.19億元印花稅儀式，創下苗栗縣史上單筆最高紀錄。
海能風電暨上緯董事長蔡朝陽指出，截至目前為止，海能風電已經與多家主要供應商完成簽約，同時也與台灣在地合作夥伴簽訂了超過60份合約，合作範圍包括環境監測、陸域電力系統，以及倉儲與運輸船，今日的印花稅繳納簽約儀式只是一個開始，海能風電開發團隊將持續積極推動產業在地化，致力如期完成海能風場建置，上緯自2012年投入離岸風電以來，除了在地產業鏈合作，也積極與當地漁會合作，讓漁民參與風場巡護、培訓鯨豚觀察員等，並至日本觀摩箱網養殖漁法。
麥格理資本海能風電專案負責人Kimberly Cram表示，作為台灣的領先開發商和全球頂尖的綠能投資人，麥格理持續透過海洋、海能、海鼎等專案支持台灣再生能源的發展，共計將為台灣創造最高達2.5GW的離岸風電，很高興宣布和經驗豐富的合作夥伴簽署海能風電的工程合約，有效整合全球最佳案例和台灣在地經驗。
Kimberly Cram強調，海能風電已和台灣在地企業簽署超過60份合約，再加上在地產學合作，將培育更多台灣年輕人成為風電產業的人才，促進在地就業，在台灣的頂尖技術和專業財務團隊，將持續為在地開發合作夥伴提供技術和商業專業知識，透過施工實做，協助台灣進行能源轉型。
苗栗縣長徐耀昌則說，苗栗竹南、後龍外海具備台灣最佳離岸風場的條件，苗栗得天獨厚的自然資源，最適合開發離岸風力發電能源，苗栗縣正積極發展地方綠能生態系，持續與麥格理資本及上緯共同合作推動離岸風電產業，海能風電與聯合大學共同辦理的離岸風力發電的學程已於2018年開始授課，落實離岸風電人才培育。而海能風電採購過程所繳納的印花稅收，將使地方獲得實際的收益，對地方建設的推動有相當助益。
海能風電已與華城電機、西門子歌美颯、比利時商楊德諾有限公司及台灣港務公司等台灣在地及國際合作夥伴，分別完成陸域電力系統、風機、水下基礎建設和海底電纜以及預組裝碼頭租用等合約簽訂；海能風電總裝置容量為376MW，其發電量約為全台38萬戶家庭提供一年家庭用電。
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