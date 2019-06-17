海能風電印花稅1.19億元 創苗栗縣單筆最高

2019-06-17 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



全球再生能源領航開發商及台灣離岸風電先驅，麥格理資本及上緯合作開發的海能風電，今舉行向苗栗縣政府繳交新台幣1.19億元印花稅儀式，創下苗栗縣史上單筆最高紀錄。

海能風電暨上緯董事長蔡朝陽指出，截至目前為止，海能風電已經與多家主要供應商完成簽約，同時也與台灣在地合作夥伴簽訂了超過60份合約，合作範圍包括環境監測、陸域電力系統，以及倉儲與運輸船，今日的印花稅繳納簽約儀式只是一個開始，海能風電開發團隊將持續積極推動產業在地化，致力如期完成海能風場建置，上緯自2012年投入離岸風電以來，除了在地產業鏈合作，也積極與當地漁會合作，讓漁民參與風場巡護、培訓鯨豚觀察員等，並至日本觀摩箱網養殖漁法。

麥格理資本海能風電專案負責人Kimberly Cram表示，作為台灣的領先開發商和全球頂尖的綠能投資人，麥格理持續透過海洋、海能、海鼎等專案支持台灣再生能源的發展，共計將為台灣創造最高達2.5GW的離岸風電，很高興宣布和經驗豐富的合作夥伴簽署海能風電的工程合約，有效整合全球最佳案例和台灣在地經驗。

Kimberly Cram強調，海能風電已和台灣在地企業簽署超過60份合約，再加上在地產學合作，將培育更多台灣年輕人成為風電產業的人才，促進在地就業，在台灣的頂尖技術和專業財務團隊，將持續為在地開發合作夥伴提供技術和商業專業知識，透過施工實做，協助台灣進行能源轉型。

苗栗縣長徐耀昌則說，苗栗竹南、後龍外海具備台灣最佳離岸風場的條件，苗栗得天獨厚的自然資源，最適合開發離岸風力發電能源，苗栗縣正積極發展地方綠能生態系，持續與麥格理資本及上緯共同合作推動離岸風電產業，海能風電與聯合大學共同辦理的離岸風力發電的學程已於2018年開始授課，落實離岸風電人才培育。而海能風電採購過程所繳納的印花稅收，將使地方獲得實際的收益，對地方建設的推動有相當助益。