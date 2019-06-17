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台灣漁業展9月登場 貿協赴布魯塞爾釣具展宣傳

2019-06-17 18:13聯合報 記者張語羚╱即時報導

2019年「台灣國際漁業展」9月26日高雄登場，近期歐洲歷史最悠久、規模最大之國際專業休閒釣具展第38屆「比利時布魯塞爾釣具展（EFTTEX）」也開展，外貿協會特別派員參展，宣船9月的「台灣國際漁業展」，為台灣廠商爭取更多採購商機。

歐洲為全球休閒釣具製造商最重要市場之一，每年交易額達720億元，「比利時布魯塞爾釣具展（EFTTEX）」於今年6日13～15日展出，總計有40國182家參展廠商，為歐洲歷史最悠久、規模最大之國際專業休閒釣具展，預計吸引72國3,000位專業買主參觀採購。

貿協指出，該展主要參展國來自美國、英國、法國、日本、中國大陸、義大利及德國等，展出內容包括魚桿、魚鉤、魚線、魚網、浮漂、繞線輪、防水靴、釣具箱、魚餌、魚繩、機能服飾、戶外設備、釣魚刀具等休閒釣具相關產品，台灣則由漁拓、昶春及寶熊等休閒釣具廠商個別前往參展，展出包括釣竿、路亞、捲線器、氣墊船、專業釣魚服飾及配件等產品。

主辦單位表示，休閒釣魚為歐盟地區水產貿易中，經濟產值最高之活動，現今歐盟市場共有約13,000家釣具專賣店，3,000家休閒釣具製造商，以及2,500萬專業釣魚人口，相關衍生商機達新台幣7,200億元。

根據貿協現場觀察，國際休閒釣具貿易有三大趨勢，第一，休閒釣具產品產業極度重視智慧財產權，業內人士極力倡導商標、專利以及設計保護，仿冒、抄襲勢難獲得歐洲市場所認同；第二，歐洲休閒釣具產業近年內將修訂休閒釣具塑製品其含鉛量限制法條，台廠如要進入歐洲市場，勢需提前預做準備。

第三，海洋、湖泊、河溪等休閒釣魚場域之維護及管理與休閒釣具產業的蓬勃發展密不可分，當今歐洲議會、歐洲釣具協會及歐洲釣具廠商，皆視水資源之永續經營為主流觀念，未來三方若達成共識，休閒釣具產業將再享有另一波成長力道。

貿協派員赴2019年布魯塞爾釣具展推廣，協助廠商爭取更多採購商機。圖／貿協提供
貿協派員赴2019年布魯塞爾釣具展推廣，協助廠商爭取更多採購商機。圖／貿協提供
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2019年布魯塞爾釣具展13日盛大開展，歐洲地區為我國前3大休閒釣具出口市場。圖...
2019年布魯塞爾釣具展13日盛大開展，歐洲地區為我國前3大休閒釣具出口市場。圖／貿協提供
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