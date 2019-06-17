台灣漁業展9月登場 貿協赴布魯塞爾釣具展宣傳

2019-06-17 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



2019年「台灣國際漁業展」9月26日高雄登場，近期歐洲歷史最悠久、規模最大之國際專業休閒釣具展第38屆「比利時布魯塞爾釣具展（EFTTEX）」也開展，外貿協會特別派員參展，宣船9月的「台灣國際漁業展」，為台灣廠商爭取更多採購商機。

歐洲為全球休閒釣具製造商最重要市場之一，每年交易額達720億元，「比利時布魯塞爾釣具展（EFTTEX）」於今年6日13～15日展出，總計有40國182家參展廠商，為歐洲歷史最悠久、規模最大之國際專業休閒釣具展，預計吸引72國3,000位專業買主參觀採購。

貿協指出，該展主要參展國來自美國、英國、法國、日本、中國大陸、義大利及德國等，展出內容包括魚桿、魚鉤、魚線、魚網、浮漂、繞線輪、防水靴、釣具箱、魚餌、魚繩、機能服飾、戶外設備、釣魚刀具等休閒釣具相關產品，台灣則由漁拓、昶春及寶熊等休閒釣具廠商個別前往參展，展出包括釣竿、路亞、捲線器、氣墊船、專業釣魚服飾及配件等產品。

主辦單位表示，休閒釣魚為歐盟地區水產貿易中，經濟產值最高之活動，現今歐盟市場共有約13,000家釣具專賣店，3,000家休閒釣具製造商，以及2,500萬專業釣魚人口，相關衍生商機達新台幣7,200億元。

根據貿協現場觀察，國際休閒釣具貿易有三大趨勢，第一，休閒釣具產品產業極度重視智慧財產權，業內人士極力倡導商標、專利以及設計保護，仿冒、抄襲勢難獲得歐洲市場所認同；第二，歐洲休閒釣具產業近年內將修訂休閒釣具塑製品其含鉛量限制法條，台廠如要進入歐洲市場，勢需提前預做準備。