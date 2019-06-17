華特迪士尼任命申大為 為台灣及香港區總經理

2019-06-17 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



華特迪士尼於2019年3月正式全球併購福斯傳媒集團，今（17）日正式宣佈任命申大為(David Shin)為華特迪士尼公司台灣及香港區的副總裁暨總經理，並向華特迪士尼公司北亞區董事總經理姜熡可(Luke Kang)匯報。申大為將會直接負責領導公司在台、港兩地的直接服務消費者(DTC)、電影、內容銷售、和頻道業務。

申大為在全球媒體產業擁有逾25年的經驗，早前為福斯傳媒集團的日本與韓國地區總裁和代表董事，並在日本市場成功重振一段時間以來停滯不前的業務。

姜熡可表示，申大為過去曾成功引領亞洲區市場及事業體，是一個極具經驗的資深舵手。作為媒體業的佼佼者，大為於業內過往成績非常亮眼，相信未來他定能進一步促進公司的業務增長。

申大為也表示，很期待在迪士尼和福斯的整合規模下，透過我們無與倫比的品牌、故事和人物角色，深化我們和消費者的連結與共鳴。

現任福斯傳媒集團大中華區(台灣、大陸) 董事總經理的蔡秋安(Joanne Tsai)，也將按原定計劃如期退休。在她18年的任期內，蔡秋安透過卓越的領導、敏銳的商業觸角以及充滿魅力的人格特質，帶領福斯傳媒集團台灣區事業體屢創新高，並在市場上成功建立具領導地位的頻道品牌及業務。

盧凱恩(Kerwin Lo)則出任台灣及香港區電影業務及品牌管理總經理，負責迪士尼和福斯在台、港兩地的電影行銷及發行。

盧凱恩和申大為將分別駐香港和台北辦公。