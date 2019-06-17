親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
生技產業
產業綜合
房市情報

反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

媲美台北101和陶朱隱園 南港舊廠開發案敲定兩大營造廠

2019-06-17 17:28經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

媲美台北101大樓和超級豪宅陶朱隱園，南港輪胎（2101）備受矚目的世界明珠舊廠開發案打造黃金組合，南港今（17）日舉行臨時董事會，敲定合作的營造商，由華熊與中鹿等兩大日系營造大廠共同組成的合資團隊出線。

華熊營造為日本知名熊谷組營造的台北分公司，在台灣代表作包括台北101大樓、新光站前大樓、超級豪宅陶朱隱園、新店裕隆城等。中鹿營造則為日本鹿島建設在台灣的法人公司，曾承接宏盛帝寶、台泥中山大樓、天母SOGO百貨、台北轉運站等大案。此次南港世界明珠開發案一口氣號召兩大國際營造大廠攜手合作，未演先轟動。

南港主管表示，世界明珠案的規模龐大，工程規模超過各競標營造廠的資本額10倍以上，無法一家獨拿，最後決定由華熊與中鹿等兩家知名日系營造大廠所組成的JV合資團隊出線。南港董事會評估，此次由兩家在國際與國內皆名聲響亮的日商承攬此次開發工程，將有助提升工程施工品質、以及日後市場銷售的亮點。

南港輪胎的世界明珠開發案，前身為南港輪胎舊廠區，基地面積達9,457坪，總樓地板面積廣達7萬坪，被視為台北市中心指標性的超級大案。規劃開發內容包含辦公、住宅及商場等，該開發案已規劃超過十年。接下來待合資公司成立後，南港將與兩家日系營造廠簽約，隨後即時施工並接受住宅與辦公室的預購。

南港今年以來營運好轉，日前搶先公布5月自結稅前盈餘1.93億元，較去年同期大幅成長1.47倍。累積今年前五月稅前盈餘6.32億元，年增率更高達227.4%。

南港名譽董事長林學圃。 記者曾仁凱／攝影
南港名譽董事長林學圃。 記者曾仁凱／攝影
分享

豪宅台北101
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

海能風電印花稅1.19億元 創苗栗縣單筆最高

2019-06-17 18:13

員工捐多少、企業就捐多少 這家公司超有愛

2019-06-17 18:11

台灣港務公司新總座 陳劭良升任

2019-06-17 17:09

超商雙雄 與手搖飲搶生意

2019-06-17 14:44

新北中高齡徵才活動將登場 最高起薪55K

2019-06-17 14:39

桃園空服員工會指控長榮航違法 勞動部回應了

2019-06-17 14:21

影／桃園空服員工會控長榮航打壓 列十大事件

2019-06-17 13:50

享受頂級飛行體驗 阿聯酋航空推商務艙限時優惠

2019-06-17 13:08

激勵國手 技能競賽金牌獎金加碼至120萬元

2019-06-17 12:15

美國源頭降價 豐興本週鋼筋下跌400元

2019-06-17 12:03

不畏國發基金喊賣傳聞 基本面佳生技股上漲

2019-06-17 11:44

「新北智慧園區暨立體化論壇」6/28登場 快來報名

2019-06-17 10:51

長榮二次協商會前會 工會悄進行罷工演練估九成響應

2019-06-17 10:21

飲料店營收今年衝1000億元 這些品牌展店速度最快

2019-06-17 09:47

東森自然美百貨首發概念店 前進台中豐原太平洋百貨

2019-06-17 08:45

陸廠壓境 不銹鋼業拉警報

2019-06-17 00:47

不銹鋼「慘」業，工業局回應

2019-06-17 00:46

兩岸自貿論壇周五登場 談高質量經濟

2019-06-17 00:32

經濟書坊／自律 金牌業務特質

2019-06-16 23:49

點子農場／哈拉瑞共同體

2019-06-16 23:48

典範長存／緬懷台灣經濟推手李國鼎

2019-06-16 23:48

行銷線上／從流通趨勢 找獲利模式

2019-06-16 23:48

上市櫃建商 搶進高雄飯店商場

2019-06-16 23:35

高速公路服務區改頭換面 四大集團競爭激烈

2019-06-16 15:27

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:25

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:24

老字號葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相

2019-06-12 13:39

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

臺大專業課程「管理碩士學分班」、「財務報表分析研習班」熱烈招生中

2019-06-06 13:35

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

台積5奈米 搶先吃蘋單

2019-06-16 23:28

5G商轉加速 拉貨潮來了

2019-06-16 23:23

陸廠壓境 不銹鋼業拉警報

2019-06-17 00:47

林郭文艷宣布投票時間二分鐘 大同股東會激烈衝突

2019-06-17 10:14

TPK不玩了！ 宣布退出JDI投資案

2019-06-17 08:23

台積高階製程 磁吸國際大廠

2019-06-16 23:21

長榮二次協商會前會 工會悄進行罷工演練估九成響應

2019-06-17 10:21

防洗錢 虛擬幣交易 超商不納管

2019-06-16 23:22

翻桌、怒吼樣樣來 大同股東會公司派與市場派爆衝突

2019-06-17 10:42

西門子宣布取得台灣風電訂單 將設置47座風力發電機

2019-06-17 14:58

不銹鋼「慘」業，工業局回應

2019-06-17 00:46

張兆順專訪（一）／兆豐金三年改革 重返榮耀

2019-06-17 01:22

博通下修財報 法人示警台積電下半年恐有動作

2019-06-17 11:38

筆電急單來了！ 中美貿易戰掀備貨潮

2019-06-17 08:35

大同市場派提案落敗關鍵 少了3萬2千張外資票

2019-06-17 16:29

大摩：iPhone下季出貨看增24％

2019-06-16 23:43

什麼是ABF載板、PA

2019-06-16 23:17

桃園空服員工會指控長榮航違法 勞動部回應了

2019-06-17 14:21

股東會對決 大同公司派和市場派互有勝負

2019-06-17 13:16

三星投入6G ABF載板、PA商機延燒

2019-06-16 23:17

OBU審查客戶 須盯資金來源

2019-06-16 23:56

浩鼎新藥在美臨床 報捷

2019-06-17 00:15

新聞中的法律／免稅天堂不再…台商做好準備

2019-06-17 00:10

大同小股東背心寫訴求 自比王寶釧苦等股利18年

2019-06-17 09:52

國發基金籌資 將賣生技股

2019-06-17 00:15

影／桃園空服員工會控長榮航打壓 列十大事件

2019-06-17 13:50

名家觀點／比金融海嘯更大的海嘯？

2019-06-17 00:18

資安訊息分享 未來擬收費

2019-06-16 23:56

大同股東會登場 王光祥聲明全力支持解任獨董過關

2019-06-17 09:08

國發基金一個月審六投資案…有夠操

2019-06-17 00:14

衝突混亂中 大同股東會去年營業報告書及財報表決通過

2019-06-17 10:34

從大虧變大賺 金控海外投資第1季賺308億元創新高

2019-06-17 15:51

央行理監事會 三議題聚焦

2019-06-16 23:18

飲料店營收今年衝1000億元 這些品牌展店速度最快

2019-06-17 09:47

經濟五法闖關…公投法添亂

2019-06-16 23:21

海能風電繳1.19億元印花稅 苗縣史上單筆最高

2019-06-17 13:32

企業生日快樂／華南永昌證 搶攻金融3.0

2019-06-17 01:30

大同股東會提請討論第一案、第二案 都沒有通過

2019-06-17 11:45

蘇揆指示協助長榮勞資協商 確保消費者權益

2019-06-16 23:43

Google宣布 陳俊廷升任大中華區總裁

2019-06-17 12:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top