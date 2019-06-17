媲美台北101和陶朱隱園 南港舊廠開發案敲定兩大營造廠

2019-06-17 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



媲美台北101大樓和超級豪宅陶朱隱園，南港輪胎（2101）備受矚目的世界明珠舊廠開發案打造黃金組合，南港今（17）日舉行臨時董事會，敲定合作的營造商，由華熊與中鹿等兩大日系營造大廠共同組成的合資團隊出線。

華熊營造為日本知名熊谷組營造的台北分公司，在台灣代表作包括台北101大樓、新光站前大樓、超級豪宅陶朱隱園、新店裕隆城等。中鹿營造則為日本鹿島建設在台灣的法人公司，曾承接宏盛帝寶、台泥中山大樓、天母SOGO百貨、台北轉運站等大案。此次南港世界明珠開發案一口氣號召兩大國際營造大廠攜手合作，未演先轟動。

南港主管表示，世界明珠案的規模龐大，工程規模超過各競標營造廠的資本額10倍以上，無法一家獨拿，最後決定由華熊與中鹿等兩家知名日系營造大廠所組成的JV合資團隊出線。南港董事會評估，此次由兩家在國際與國內皆名聲響亮的日商承攬此次開發工程，將有助提升工程施工品質、以及日後市場銷售的亮點。

南港輪胎的世界明珠開發案，前身為南港輪胎舊廠區，基地面積達9,457坪，總樓地板面積廣達7萬坪，被視為台北市中心指標性的超級大案。規劃開發內容包含辦公、住宅及商場等，該開發案已規劃超過十年。接下來待合資公司成立後，南港將與兩家日系營造廠簽約，隨後即時施工並接受住宅與辦公室的預購。