上緯第二座風場「海能」開發就定位 拚2021完工商轉

2019-06-17 15:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



上緯（3708）旗下第二座風場「海能風電」開發就定位，串連在地與國際產業鏈，力拚2021年完工商轉。

海能風電今天舉辦印花稅繳納的簽約儀式，在經濟部政務次長曾文生的見證下，主導海能風電的麥格理資本及上緯，向苗栗縣政府繳交1.19億元的印花稅，由苗栗縣長徐耀昌代表接受，象徵離岸風場開發與地方發展共生共榮。

上緯投控暨海能風電董事長蔡朝陽表示，截至目前為止，海能風電已經與多家主要供應商完成簽約，包括與台灣在地合作夥伴簽訂了超過60份合約。其中國內合作夥伴包括華城電機、台灣港務公司，以及世曦工程、中興工程和光宇工程等多家本地顧問公司，合作範圍包括環境監測、陸域電力系統，以及倉儲與運輸船等，落實國內風電開發的在地化參與。

在人才在地化方面，海能風電除與苗栗聯合大學合作開展海上風電系列在地人才培育計劃，合作範圍包括離岸風電專業學程、教學研究經費、獎學金、實習機會及專業研討會外，也和成功大學、海洋大學、台灣大學等其他國內大學開展風場調研和分析計劃。