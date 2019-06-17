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全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

新北中高齡徵才活動將登場 最高起薪55K

2019-06-17 14:39經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

為使中高齡勞動力有效發揮，新北市政府就業服務處與榮民服務處共同合作，將於6月19日上午10時在市府六樓大禮堂舉辦「中高齡、照顧服務業及部分工時聯合徵才活動」，現場邀請40家廠商，提供超過1,500個工作機會，最高起薪可達55K。

新北市勞工局表示，中高齡求職者除了抗壓性及豐富的社會歷練等相對優勢外，在人際關係上擁有成熟的應對經驗及專業的職場技能。本場次徵才廠商中，大陸工程、大都會客運及王品餐飲集團等，均開出優渥薪資或福利條件，起薪最高可達月薪55K，平均薪資也接近30K。

此外，為積極推展長照2.0政策，鼓勵中高齡求職者投入照顧服務產業，本次活動同時邀請五甘心居家長照機構、天下為公社會福利慈善事業基金會、恆安老人長期照顧中心等照顧服務機構參與徵才。

為鼓勵失業勞工擔任照顧服務員，新北市就服處提供「照顧服務員就業獎勵」申請，失業連續30日以上或符合非自願離職等情形的失業勞工，向就服處辦理求職登記，經推介受僱後，符合資格者依就業期間長短，每月可領取5,000元至7,000元的就業獎勵津貼，每人最長發給18個月，最高可領到108,000元。

勞工局指出，本次活動提供中高齡者職場續航中心、履歷健診、幸福創業微利貸款、勞動檢查處、職業訓練中心、新北市榮服處等宣導攤位，歡迎有意尋找事業第二春的中高齡求職者，以及有工讀或兼職需求的求職者踴躍參加。

新北市去年6月成立中高齡者職場續航中心，除了透過職務再設計改善勞工職場環境，也成立企業輔導團，讓事業單位加入顧家好企業，營造更友善的環境，讓中高齡勞工可以續留職場。

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