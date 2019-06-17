桃園空服員工會指控長榮航違法 勞動部回應了

2019-06-17 14:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



長榮罷工案箭在弦上，勞動部17日下午召集勞資雙方進行正式協商會議前的第二次會前會，繼續討論上次未有結果的提案事項。桃園市空服員職業工會上午也赴勞動部開裁決庭，指控長榮航空公司已經違反「工會法」第35條，構成不當勞動行為。

勞動部對此回應，工會針對公司有違法疑慮的行為，已送勞動部不當勞動行為裁決委員會，裁決委員會將依《勞資爭議處理法》調查，於法定期間內完成所有程序，並依法做成裁定。

勞動部表示，目前積極協助長榮航空勞資雙方透過協商方式解決紛爭，今日下午邀集雙方就協商相關程序進行第二次會前會，勞動部、交通部及桃園市政府勞動局將盡力協助雙方理性誠信進行溝通。

勞動部再次呼籲，勞資雙方都應拿出最大誠意與耐心協商，尋求公司、工會及旅客三贏的解決方案。

桃園市空服員職業工會列出長榮航打壓工會的十大事件，已經違反「工會法」第35條，構成不當勞動行為，並且嚴重破壞勞資雙方的互信，對於解決爭議毫無幫助。

●5月2日：罷工投票尚未開始，長榮航已對外指控：「空服員投票漏洞百出」。

●5月8日：長榮航公告：「若罷工導致公司獲利下滑，將停發年終、年度調薪，另外，罷工起三年內暫停申請優待機票，但罷工期間出勤者不在此限！」

●5月10日：長榮航公告：「參與罷工的組員將被暫停僱傭關係，若在外站生病、受傷就醫的醫療費用，公司不會提供任何保險和理賠。」

●5月13日：罷工投票期間，保全全天在附近徘徊。

●5月19日：將組員上下交通車之地點更改至15分鐘路程以外，增加會員投票成本。

●5月20日：罷工投票間，攝影機對著罷工投票棚拍攝，試圖監控與記錄會員投票狀況。

●5月20日：將空服員下月班表延後7日公告，增加組員壓力。

●5月27日：取消全勤獎勵，包括：request航班與假之權利，以及取消特殊需求方案之申請。

●6月6日：要求現場間看開票流程，違反工會法保障之工會自主活動。