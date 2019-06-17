影／桃園空服員工會控長榮航打壓 列十大事件

2019-06-17 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



長榮罷工案愈演愈烈，勞資雙方再度交鋒。桃園市空服員職業工會今天赴勞動部開裁決庭，並列出長榮航打壓工會的10大事件，指控長榮航已違反「工會法」第35條，構成不當勞動行為。

工會副秘書長周聖凱表示，今天是裁決庭首次調查會議，工會呼籲裁決委員會公正審理，也盼勞動部出面制止長榮航，停止打壓工會行徑。

工會列出長榮航打壓工會的10大事件：

●5月2日：罷工投票尚未開始，長榮航已對外指控：「空服員投票漏洞百出」。

●5月8日：長榮航公告：「若罷工導致公司獲利下滑，將停發年終、年度調薪，另外，罷工起三年內暫停申請優待機票，但罷工期間出勤者不在此限！」

●5月10日：長榮航公告：「參與罷工的組員將被暫停僱傭關係，若在外站生病、受傷就醫的醫療費用，公司不會提供任何保險和理賠。」

●5月13日：罷工投票期間，保全全天在附近徘徊。

●5月19日：將組員上下交通車之地點更改至15分鐘路程以外，增加會員投票成本。

●5月20日：罷工投票間，攝影機對著罷工投票棚拍攝，試圖監控與記錄會員投票狀況。

●5月20日：將空服員下月班表延後7日公告，增加組員壓力。

●5月27日：取消全勤獎勵，包括：request航班與假之權利，以及取消特殊需求方案之申請。

●6月6日：要求現場間看開票流程，違反工會法保障之工會自主活動。

●6月7日：公司內部開始流傳「高層已經準備好一批裁員名單」，試圖使會員心生恐懼，不敢參加工會罷工行動。

工會表示，根據上述事件，長榮航已違反「工會法」第35條，構成不當勞動行為，不僅違法，也嚴重破壞了勞資雙方的互信，對於解決勞資爭議毫無幫助。