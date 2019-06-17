享受頂級飛行體驗 阿聯酋航空推商務艙限時優惠

2019-06-17 13:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



想要享受頂級飛行體驗嗎？阿聯酋航空即日起至2019年6月21日止，推出限時四天的商務艙快閃優惠，商務艙來回機票未稅價5萬2,600起，出發日期自2019年7月1日至2019年8月31日止。不論是商務行程或是假期規劃，旅客們可掌握機會跟上這波限時優惠，透過阿聯酋航空綿密的全球航點探訪世界各地。

阿聯酋航空表示，商務艙優惠價的航點包括伯明罕、阿姆斯特丹、倫敦、格拉斯哥，愛丁堡、法蘭克福、華沙、日內瓦等。各航點優惠價不包括稅項及燃油附加費。適用於平日出發之航班、設有不適用日期。週末附加費適用。票價以預訂時優惠票價的座位供應情況而定。

據指出，阿聯酋航空致力於提供尊爵不凡的飛行體驗，持續投資全球最大、最現代化的空中巴士A380與波音777機隊，讓每一位旅客的每一次行程都能感受到阿聯酋航空飛悅卓越的用心。從台北出發的商務艙旅客可享受免費到府專車接送的服務，奢華、充滿驚喜的飛行體驗早在出門登機前就已經展開；而搭乘阿聯酋航空A380商務艙的旅客，更可選擇在座位上的私人迷你酒吧小酌，或在四千英呎的空中貴賓休息室與其他旅客共享美食小點、酣飲暢聊。

阿聯酋航空是全球首家推出線上VR虛擬實境客艙體驗的航空公司，乘客們在搭機前便可透過3D虛擬座艙系統進入機上各個空間，品味商務艙的頂級設計與內裝。旅客可以從阿聯酋航空官網上的影片一探商務艙的全平躺式座椅如何讓你一覺好眠。