長榮二次協商會前會 工會悄進行罷工演練估九成響應

2019-06-17 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



長榮勞資雙方將於下午進行第二次協商會前會，將針對20日協商會議，討論是否直播以及該由誰主持。20日的協商會議也是桃園空服員職業工會取得罷工權後，首次正式協商，據了解，長榮將派總經理孫嘉明做協商代表。

桃園空服員職業工會說，對主持協商會議的人選不會讓步，同樣在會前會上將提台北市勞工局長賴香伶、台大社會學系教授范雲、台北市議員邱威傑三人擇一擔任主持人。

至於直播部分，工會說，若長榮願意答應工會先前所提條件，包含由勞資雙方可以接受的公正第三方人士主持、開放專業意見進入協商、資方同意協商應限定次數，工會願意直播，這幾天都在進行直播的演練。

對此，長榮表示，會出席協商會前會及正式協商會議，其他細節不便透露。

「非常不樂觀，隨時做好罷工準備」，工會說，會前會開得次數比正式協商會議還多，非常沒誠意，若不幸進到正式協商仍舊破局，隨時都有可能啟動罷工。

會是最後一次正式協商嗎？工會表示，一切要等今天的會前會討論完，才會更明朗。

工會說，昨已進行罷工演練，昨天下午3時向會員發出簡訊，要求24小時內回傳護照、台胞證、員工證等圖檔，以利統計人數，而因為罷工投票有九成長榮分會會員投下同意票，預估有九成以上長榮會員響應罷工，不過確切回傳數字要等到今天下午3時以後才確定。

另一方面，工會說，因為有些空服員是長班，在外在不一定會收到簡訊，實際收到的回傳圖檔會下降一些。

今下午協商會前會前，針對長榮公司5月內部公告「停發年終、年度調薪，罷工起三年內暫停申請優待機票，但罷工期間出勤者不在此限」，工會說，將至勞動部開裁決庭，長榮嚴重違反《工會法》第35條，構成不當勞動行為。