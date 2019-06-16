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高速公路服務區改頭換面 四大集團競爭激烈

2019-06-16 15:27經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

近年國道服務區營業狀況逐年成長，總營業額從2012年32.2億元，持續逐年成長至去（2018）年的40.6億元，顯見國道服務區2011年起推動「庶民餐飲」招商新制及「一區一特色」多元服務，普獲用路人肯定，正因為服務區營運狀況穩定成長，目前四大集團長期經營服務區，每次服務區營運期滿重新招標時，都可見四大集團相互搶攻服務區，競爭激烈。

目前高速公路沿線有15座服務區（蘇澳服務區尚在建設中），南仁湖集團擁有中壢湖口、西螺、古坑、東山、關廟等五處（分四標）服務區，新東陽食品則有清水、關西、西湖、南投等四處，兩大業者都是老牌的服務區經營者，雙方競爭也最為激烈，以營業額來看，新東陽食品因擁有連續15年位居服務區營業王頭銜的清水服務區，營業額穩居各業者之冠。

而後起之秀的兩大超商：統一超與全家便利商店，近年來也全力搶攻服務區商機，現在全家便利商店有新營、石碇兩處，統一超商則有仁德、泰安兩處，其中泰安服務區是統一超今年初才剛擊敗南仁湖，從其手中奪走經營權，報了多年前東山服務區被南仁湖集團插旗成功的一箭之仇。

高公局官員說，在推動「庶民餐飲」招商新制及業者配合「一區一特色」多元服務下，各業者都努力塑造出各具特色的服務區，甚至將服務區打造成為當地新的觀光、購物景點，所以假日時常有周邊地區民眾攜家帶眷前往服務區休憩、購物，增加不少業者的營業額。

官員指出，這兩年受到經濟不景氣和年金改革影響，去年和今年前五個月服務區的人潮有略微減少，部分服務區營業額小幅下滑，但暑假即將來臨，開車出遊的車輛增多，業績有機會往上拉抬，預期今年的營業額應有機會可以持平。

近年國道服務區營業狀況逐年成長，總營業額從2012年32.2億元，持續逐年成長至...
近年國道服務區營業狀況逐年成長，總營業額從2012年32.2億元，持續逐年成長至去（2018）年的40.6億元，目前四大集團長期經營服務區，每次服務區營運期滿重新招標時，都可見四大集團相互搶攻服務區，競爭激烈。記者楊文琪／攝影
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