高速公路沿線第15個服務區 蘇澳服務區有望6月底決標

2019-06-16 15:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



位於蘇花改起點、北宜高速公路端點的蘇澳服務區，配合蘇花改今年底完工通車時程，交通部高速公路局公告該服務區經營管理OT案，日前截止投標，國內一家超商連鎖業者參與投標，預定本（6）月底可完成甄審作業程序，若順利決標的話，7月中就可簽約，年底高公局完成建物交接後，即可正式對外營運。

高公局官員表示，目前該服務區還在興建中，為高速公路沿線第15個服務區，主體建築物為一個三層樓的船形建物，相當有特色，今年底完工後有望成為當地另一個新地標，一、二、三樓都設有營業空間，可從事便利商店，在地特色的商品、土特產品、伴手禮展銷經營，以及提供用路人餐飲、休息等服務，並可進行服務區廣告物、加油站的經營。

官員說，因建物由高公局興建，業者僅需進行裝修就可進駐營運，因此，此案採OT（營運、移轉）方式招商，經營期限為六年，廠商投資金額約三、四千萬元。

據了解，因目前服務區主體建築尚在施工，所以暫時由新東陽食品以一個貨櫃的空間，提供用路人簡單的餐飲服務，因營運空間極小，商品有限，一個月的營業額僅三、四十萬元，因此，今年初第一次招商時，包括南仁湖、新東陽、統一超、全家便利商店等在高速公路服務區有多個營業據點的大廠商，都沒有來投標。

官員指出，蘇澳服務區的位置確實不好，宜蘭往台北的車輛一上北宜高後就走了，不會在此停留，而行駛蘇花改的車輛也極可能快速通過，所以部分廠商不看好該服務區的營運績效，不過，年底服務區內的主要建築物興建完成後，整個景觀會改變，相信只要業者有創意，能打造不同的特色，應可吸引用路人到此停留。

據了解，這次參與投標的業者，目前也有經營高速公路服務區，且為國內知名的連鎖超商業者，若本月底順利完成甄審作業程序，確認其符合資格並得標後，今年底用路人往來兩個重要公路銜接點時，就有一個中途休息與餐飲、加油等服務的服務區可以使用了。