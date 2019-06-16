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華航形象廣告顛覆旅人想像 衝破400萬觀看人次

2019-06-16 13:30經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

華航空2019年全新品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，自14日下午4時於網路YouTube頻道首播後，各種吃喝玩樂話題的「旅行紀念品」討論不斷，引起民眾高度關注，影片上線24小時內即衝破400萬觀看人次，另截至今（16）日中午12時，已達450萬觀看人次，再度刷新華航歷來年度廣告新紀錄。

2019年華航品牌形象廣告以新型態的旅行紀念品概念發想，喚起每趟旅程所帶來的不同意義；隨著民眾開始對旅行的看法不同，旅行的型態及深度也開始轉變，當出國不只是踩點、看風景，而是交換一段只有出國才能擁有的生活體驗，也無形成為旅行最佳的紀念。

華航表示，近年來華航形象廣告深受民眾喜愛，並屢創佳績，從2017年「#帶爸媽去旅行」，兒時由爸媽帶著一起旅行，但卻早已塵封的記憶，進而喚醒記得帶爸媽一起旅行，創造屬於家庭價值的共同意義；2018年「#說好的旅行呢」，如果約好的旅行不去履行，這個承諾很可能就留在腦海深處，當人生某些時刻跳出來提醒你；直至今年的「#旅行帶給你的紀念品」，用新型態旅行紀念品的概念來傳達，每趟旅行都很有可能為人生帶來些什麼，是學習、是體驗、還是開啟新生活？都得自己出發去旅行，才能探索與發現。

想擁有全新旅行的生活體驗？想帶個只屬於自己回憶的旅行紀念品？讓華航幫您實現。中華航空同步推出機票促銷活動，包括台北－首爾經濟艙來回機票4,500元起（未稅）、台北－倫敦經濟艙來回機票1萬6,200元起（未稅）、台北－布里斯本經濟艙來回機票1萬875元起（未稅）等超過時個航點限時優惠，更多航點及優惠資訊請洽詢華航官網。

華航2019年全新品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，自14日下午4時於網路Y...
華航2019年全新品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，自14日下午4時於網路YouTube頻道首播後，各種吃喝玩樂話題的「旅行紀念品」討論不斷，引起民眾高度關注，影片上線24小時內即衝破400萬觀看人次，截至今（16）日中午12時已達450萬觀看人次，再度刷新華航歷來年度廣告新紀錄。　圖／華航提供
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