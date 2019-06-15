親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜拒絕一國兩制 「除非Over My Dead Body」

射箭／逆轉勝3度冠軍美國 複合弓女團奪史上第2金

響應世界海洋日 日月光贊助桃園市「環保潛水隊」淨海

2019-06-15 17:28聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

響應「世界海洋日」，桃園市政府於6月15日在新屋永安漁港舉行「2019世界海洋日．桃園淨海總動員」，日月光文教基金會也呼應淨灘淨海活動。桃園市副市長游建華上午到場與上千名志工用實際行動愛護海洋，也共同見證桃園市第一支「環保潛水隊」成軍。

游建華代表桃園市長鄭文燦致詞時表示，6月8日是世界海洋日，各國都將目光投向廣闊的海洋，關注全球海洋環境和魚類資源過度消耗等情形。目前每年約有800萬噸廢棄塑膠流入海洋，若不貫徹減塑行動，未來海中廢棄物可能會比魚還多。因而桃園市重視資源回收再利用，長期落實循環經濟。

游建華指出，海底廢棄物不易清理，成為破壞生態的隱形殺手，桃園市特別籌組「環保潛水隊」，經專業教練培訓後，取得潛水證照。今年下半年更獲得日月光文教基金會贊助，將招募80位志工，成立4支民間環保潛水隊，歡迎熱愛海洋的市民朋友踴躍擔任「海底清道夫」。游建華並在會場特別頒發感謝狀給日月光文教基金會，感謝企業贊助成立民間環保潛水隊，由日月光文教基金會總監林浚南代表接受。

桃園市統計107年共舉辦277場淨灘活動，參與淨灘人數高達2萬5千人次，為桃園市海岸清理出126噸垃圾，成效有目共睹。其中，以寶特瓶為主的塑膠品約3公噸，而今天清出的寶特瓶則將被回收後製為環保運動衣。

藍天白雲下，環保志工們在永安漁港海岸清理海灘垃圾，永安環保艦隊則派出10艘漁船撈除海面漂流物，更有30位潛水隊員潛入海底撿拾港內水底廢棄物；上千位參與淨灘、淨海的男女老少環保志工，分別在永安漁港周邊清理海灘垃圾、海漂垃圾與海底垃圾，還給桃園海岸清淨面目。海陸同步淨灘淨海總動員的活動，獲得不少前往漁港遊憩民眾稱讚不已。

日月光文教基金會響應「世界海洋日」活動，一起與上千名環保志工在永安漁港海岸清理海...
日月光文教基金會響應「世界海洋日」活動，一起與上千名環保志工在永安漁港海岸清理海灘垃圾，用實際行動愛護海洋。圖／日月光文教基金會提供
分享
桃園市副市長游建華（前排左四）頒發感謝狀給日月光文教基金會總監林浚南（前排右四）...
桃園市副市長游建華（前排左四）頒發感謝狀給日月光文教基金會總監林浚南（前排右四），感謝企業贊助成立民間環保潛水隊。圖／日月光文教基金會提供
分享
桃園市第一支「環保潛水隊」成軍，加入「2019世界海洋日．桃園淨海總動員」行列，...
桃園市第一支「環保潛水隊」成軍，加入「2019世界海洋日．桃園淨海總動員」行列，潛入海底撿拾港內水底廢棄物。圖／日月光文教基金會提供
分享
日月光文教基金會響應「世界海洋日」活動，一起與上千名環保志工在永安漁港海岸清理海...
日月光文教基金會響應「世界海洋日」活動，一起與上千名環保志工在永安漁港海岸清理海灘垃圾，用實際行動愛護海洋。圖／日月光文教基金會提供
分享

環保志工日月光
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

自有品牌成通路隱形戰場 快速成長年產值上看百億

2019-06-15 15:53

連二代接班都不准碰 全聯董座林敏雄的「天條」是這個

2019-06-15 15:51

解析攤販密碼…生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

2019-06-15 11:50

自有品牌狂銷 通路「隱形戰場」激戰

2019-06-15 13:39

通路自有品牌 經營有成多搶1成市占

2019-06-15 13:39

華航全新廣告YouTube上線 網友爭相目睹

2019-06-15 03:48

越南工具機展 貿協組團參展 全力拓市

2019-06-14 23:19

全家會長潘進丁 揭通路獲利祕訣

2019-06-14 23:19

羅才仁：正新今年會比去年好

2019-06-14 23:17

電動機車胎 正新市占逾九成

2019-06-14 23:17

工具機廠搶單 強攻越南

2019-06-14 23:17

影／「旅行帶給你的紀念品」 華航公布前五大好孕航點

2019-06-14 16:30

國門機場智慧化 力助桃園市成為｢全球TOP 1智慧城市｣

2019-06-14 16:23

「#旅行帶給你的紀念品」 華航全新品牌形象廣告上線

2019-06-14 16:20

便宜機票看這裡 AirAsia2019夏季大促銷16日0時登場

2019-06-14 16:18

授權收入就有20億，Adobe仍推訂閱制...案例分析：企業轉型為何需要產品經理

2019-06-14 15:15

影／日航首架空巴A350 XWB客機交機 製造過程曝光

2019-06-14 14:56

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:25

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:24

老字號葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相

2019-06-12 13:39

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

潘進丁：個店化經營潮 日折扣店唐吉訶德重視現場聲音

2019-06-14 20:33

臺大專業課程「管理碩士學分班」、「財務報表分析研習班」熱烈招生中

2019-06-06 13:35

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

郭、韓誰對蔡英文來說好對付？網友票選一面倒看衰他

2019-06-15 09:42

日職／王柏融札榥巨蛋開轟成英雄 勝打助火腿5:4退巨人

2019-06-14 20:23

向黃光芹喊話「放過我的家人」 韓國瑜準備提告

2019-06-15 11:51

快訊／槍殺模範警察嫌犯 剛剛在高雄落網、人槍俱獲

2019-06-14 22:38

警察靠1條項鍊解謎編號A098正名 無名女屍躺3年終回家

2019-06-15 09:46

黃光芹爆料韓國瑜 楊秋興：與我有關的部分是事實

2019-06-15 14:25

反嗆蘇貞昌！韓國瑜：放恐龍來黑我，不要放任病媒蚊

2019-06-15 08:23

獨／韓國瑜屏東造勢確定取消 傳30日新竹搶攻竹苗區

2019-06-14 22:30

讓民進黨大傻眼！他擬夢幻劇本 國民黨勝選的非常手段

2019-06-15 09:54

不堪長期被家暴 冰屍案么子曝心聲：不會阻止媽與哥殺父

2019-06-14 20:39

總統初選蔡勝出 台派觀察團：民進黨宛如賊窩

2019-06-14 18:05

HTC推全新中階旗艦手機 網友看到價格噓爆了

2019-06-15 10:25

日職／王柏融第3轟出爐 單場4支3打擊率衝3成

2019-06-14 20:10

旅居海外12年無空汙 久咳婦返國發現肺腺癌末

2019-06-14 18:21

驚呆！ 全台八分之一遊覽車都到雲林造勢

2019-06-15 13:32

NBA／擠下暴龍與勇士 湖人成下季冠軍最大熱門

2019-06-15 10:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top