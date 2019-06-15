響應世界海洋日 日月光贊助桃園市「環保潛水隊」淨海

2019-06-15 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



響應「世界海洋日」，桃園市政府於6月15日在新屋永安漁港舉行「2019世界海洋日．桃園淨海總動員」，日月光文教基金會也呼應淨灘淨海活動。桃園市副市長游建華上午到場與上千名志工用實際行動愛護海洋，也共同見證桃園市第一支「環保潛水隊」成軍。

游建華代表桃園市長鄭文燦致詞時表示，6月8日是世界海洋日，各國都將目光投向廣闊的海洋，關注全球海洋環境和魚類資源過度消耗等情形。目前每年約有800萬噸廢棄塑膠流入海洋，若不貫徹減塑行動，未來海中廢棄物可能會比魚還多。因而桃園市重視資源回收再利用，長期落實循環經濟。

游建華指出，海底廢棄物不易清理，成為破壞生態的隱形殺手，桃園市特別籌組「環保潛水隊」，經專業教練培訓後，取得潛水證照。今年下半年更獲得日月光文教基金會贊助，將招募80位志工，成立4支民間環保潛水隊，歡迎熱愛海洋的市民朋友踴躍擔任「海底清道夫」。游建華並在會場特別頒發感謝狀給日月光文教基金會，感謝企業贊助成立民間環保潛水隊，由日月光文教基金會總監林浚南代表接受。

桃園市統計107年共舉辦277場淨灘活動，參與淨灘人數高達2萬5千人次，為桃園市海岸清理出126噸垃圾，成效有目共睹。其中，以寶特瓶為主的塑膠品約3公噸，而今天清出的寶特瓶則將被回收後製為環保運動衣。