統一集團美麗事業再出擊 康是美推「MEN GO SHINE」

2019-06-15 17:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



統一集團旗下的康是美搶攻男性保養商機 !繼去年首推彩妝師天團「SHINE」於全台巡演引發熱烈回響後,今年再創市場先例,推出全新5人團體「MEN GO SHINE」。

這個團體是1位專業藥師加上4位時尚彩妝師所組成,同樣經過內部海選、人氣票選與密集訓練,最後由這5位脫穎而出組成「MEN GO SHINE」,接下來將在北、中、南的封館活動服務消費者。

越來越多男性消費者開始追求更有型的自己,統一美麗事業高董事長親自策劃打造「MEN GO SHINE」並全程參與封館活動規劃,希望再次透過創新模式,展現男性消費者內外兼美的自我風格。

封館活動除了邀請男性消費者,也竭誠歡迎女性消費者陪伴您身邊男性親友,此外,這次廣告呈現MEN GO SHINE全新舞曲,並搭配「MEN GO SHINE摸手機舞」,也找來新生代人氣男星邱昊奇代言。

第一場封館活動已於6月15(六)在市府轉運站「時代門市」隆重登場,開場特別邀請廣告主角邱昊奇與大家一起跳「MEN GO SHINE摸手機舞」,他也分享自己如何在繁忙拍片當中,藉由康是美服務來維持好膚況、好身材與好體。

接下來連續三個週六14:00~17:00會再舉辦3場封館活動,其中2場在高雄夢時代的時尚1號,日期為6月22日、7月6日,另一場在台中逢甲商圈的新逢星門市日期為6月29日。