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統一集團美麗事業再出擊 康是美推「MEN GO SHINE」

2019-06-15 17:08經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

統一集團旗下的康是美搶攻男性保養商機 ！繼去年首推彩妝師天團「SHINE」於全台巡演引發熱烈回響後，今年再創市場先例，推出全新5人團體「MEN GO SHINE」。

這個團體是1位專業藥師加上4位時尚彩妝師所組成，同樣經過內部海選、人氣票選與密集訓練，最後由這5位脫穎而出組成「MEN GO SHINE」，接下來將在北、中、南的封館活動服務消費者。

越來越多男性消費者開始追求更有型的自己，統一美麗事業高董事長親自策劃打造「MEN GO SHINE」並全程參與封館活動規劃，希望再次透過創新模式，展現男性消費者內外兼美的自我風格。

封館活動除了邀請男性消費者，也竭誠歡迎女性消費者陪伴您身邊男性親友，此外，這次廣告呈現MEN GO SHINE全新舞曲，並搭配「MEN GO SHINE摸手機舞」，也找來新生代人氣男星邱昊奇代言。

第一場封館活動已於6月15(六)在市府轉運站「時代門市」隆重登場，開場特別邀請廣告主角邱昊奇與大家一起跳「MEN GO SHINE摸手機舞」，他也分享自己如何在繁忙拍片當中，藉由康是美服務來維持好膚況、好身材與好體。

接下來連續三個週六14:00~17:00會再舉辦3場封館活動，其中2場在高雄夢時代的時尚1號，日期為6月22日、7月6日，另一場在台中逢甲商圈的新逢星門市日期為6月29日。

每場都會邀請神秘嘉賓分享他們成為型男的秘訣，MEN GO SHINE也會為男士提供5大服務，還有令人驚喜的來店禮、最超值的體驗禮、各國型男商品組及全館不限金額88折等四大好康，現場還會展示康是美最新引進的男士商品，未來也將持續從全球各地引進更多男士品牌。

康是美再推「MEN GO SHINE」。 圖／公司提供
康是美再推「MEN GO SHINE」。 圖／公司提供
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康是美再推「MEN GO SHINE」。 圖／公司提供
康是美再推「MEN GO SHINE」。 圖／公司提供
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康是美廣告手機
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