親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

自有品牌成通路隱形戰場 快速成長年產值上看百億

2019-06-15 15:53經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

隨著全球景氣低迷，許多消費者開始精打細算，不僅嘗試其他高C／P值商品，更逐漸減弱民眾對於大品牌迷思，自行開發「自有品牌」已成為台灣通路產業一大趨勢，也快速帶動一年約100億規模的自有品牌產值，成為零售通路的隱形戰場，且各通路下半年對於自有品牌的經營都還有新戰略。

全家便利商店、7-ELEVEN早已積極切入自有品牌市場，其中又以全家便利商店的自有品牌成長最為快速，不僅擁有高達92%的成長幅度，同時更連兩年表現亮眼突出，為台灣百大成長率最高的品牌，目前約有200項包含生活用品、食品、紡織品，2018年銷售額上衝35億元。

隱藏版人氣王有年度業績達億元的蜂蜜水，以及單月熱銷近2萬件的冬季羽絨衣。此外，全家去年10月宣布導入Clean Label潔淨標示時，自有商品開發也朝此標準開發，新推出黑糖櫻桃沙琪瑪、冷萃咖啡等特色商品。

7-ELEVEN投入自有品牌經營則已超過20年，除了食品及用品，CITY CAFE、鮮食、自助熱食區皆為自有品牌行列，整體品項數共超過300項。其中，CITY CAFÉ更是統一超商重要的自有品牌之一，今年預估將衝破3.3億杯。

家樂福自有品牌商品多達1600項，購買人次一年超過245萬人次，連續兩年成長都超過三成，今年台灣並成功促成中國家樂福下單台灣家樂福的嚴選鳳梨，目前總計已經出口5萬公斤鳳梨至中國家樂福，同時家樂福自有品牌商品販賣機也已展開台北捷運車站的布局。

配合食物轉型計畫，家樂福表示，自有品牌未來商品開發也會朝健康有機、環境友善方向努力，希望將商品特色重點放在：無添加、有機、素食、在地生產、環境友善及動物福利等。

愛買自有品牌一年也約貢獻上億業績，在360項食品、用品中，冠軍王是燕麥片年賣10萬包，第二名則是消耗量大的抽取式衛生紙，年銷逾8萬包，第三名是1500ml的桶裝水，第四名是水餃，且就連狗罐頭都擠進榜，排名第五，單罐不到30元，經常有收容流浪狗的愛心爸媽大批採買，帶動去年買氣翻倍，年銷量超過3.5萬罐。愛買表示，7月還將推「便利食」如義大利麵、炒飯等新品。

萊爾富推出自有品牌約160款，依序以海洋深層水、抽取式衛生紙、雨衣、雨傘、口罩最為暢銷，2018年五款明星商品共熱銷逾500萬份，創造逾1.2億業績，自有品牌總業績逐年成長，2018年總業績較2017年成長逾40%。

6月19日起，萊爾富自有品牌還將攜手高人氣貼圖「好想兔」合作，聯名推出「這就是人生」系列包裝商品，7月16日前購買指定商品最高優惠享第二件一折起。

OK便利商店也將於2019年第三季正式推出自有品牌，首發系列瞄準鮮食商品。

此外，電商平台也開始加入「自有品牌」商戰，生活市集在去年12月底正式推出第一支自有品牌商品「生活市集超柔抽取式衛生紙」，近期還有生活雜貨及生活清潔品上市，不少自有品牌商品單月業績在4個月內大幅成長超過10倍。

家樂福自有品牌商品多達1,600項，購買人次一年超過245萬人次，連續兩年成長都...
家樂福自有品牌商品多達1,600項，購買人次一年超過245萬人次，連續兩年成長都超過三成。 圖／家樂福提供
分享
CITY CAFÉ是統一超商重要的自有品牌之一，今年預估將衝破3.3億杯。 圖／...
CITY CAFÉ是統一超商重要的自有品牌之一，今年預估將衝破3.3億杯。 圖／7-ELEVEN提供
分享
全家冷壓鮮萃茶系列，即是 Clean Label 少添加食品代表之一，捨棄不必要...
全家冷壓鮮萃茶系列，即是 Clean Label 少添加食品代表之一，捨棄不必要的添加物。 圖／全家提供
分享
生活市集超柔抽取式衛生紙。 圖／生活市集提供
生活市集超柔抽取式衛生紙。 圖／生活市集提供
分享
愛買自有品牌推出超過360項商品。 圖／愛買提供
愛買自有品牌推出超過360項商品。 圖／愛買提供
分享
萊爾富限量推出「Hi-Life Original x好想兔」聯名商品，搭配高人氣...
萊爾富限量推出「Hi-Life Original x好想兔」聯名商品，搭配高人氣貼圖「好想兔」的包裝造型加持，將提供愈臻完美的生活質感體驗，並預計帶動自有品牌業績20%。 圖／萊爾富提供
分享

全家便利商店家樂福衛生紙
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

解析攤販密碼…生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

2019-06-15 11:50

連二代接班都不准碰 全聯董座林敏雄的「天條」是這個

2019-06-15 15:51

自有品牌狂銷 通路「隱形戰場」激戰

2019-06-15 13:39

通路自有品牌 經營有成多搶1成市占

2019-06-15 13:39

華航全新廣告YouTube上線 網友爭相目睹

2019-06-15 03:48

越南工具機展 貿協組團參展 全力拓市

2019-06-14 23:19

全家會長潘進丁 揭通路獲利祕訣

2019-06-14 23:19

羅才仁：正新今年會比去年好

2019-06-14 23:17

電動機車胎 正新市占逾九成

2019-06-14 23:17

工具機廠搶單 強攻越南

2019-06-14 23:17

影／「旅行帶給你的紀念品」 華航公布前五大好孕航點

2019-06-14 16:30

國門機場智慧化 力助桃園市成為｢全球TOP 1智慧城市｣

2019-06-14 16:23

「#旅行帶給你的紀念品」 華航全新品牌形象廣告上線

2019-06-14 16:20

便宜機票看這裡 AirAsia2019夏季大促銷16日0時登場

2019-06-14 16:18

授權收入就有20億，Adobe仍推訂閱制...案例分析：企業轉型為何需要產品經理

2019-06-14 15:15

影／日航首架空巴A350 XWB客機交機 製造過程曝光

2019-06-14 14:56

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:25

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:24

老字號葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相

2019-06-12 13:39

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

潘進丁：個店化經營潮 日折扣店唐吉訶德重視現場聲音

2019-06-14 20:33

臺大專業課程「管理碩士學分班」、「財務報表分析研習班」熱烈招生中

2019-06-06 13:35

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

聯發科5G單晶片 領先全球

2019-06-14 23:22

開發金結束官民共治 併入中壽時程為股東會關注焦點

2019-06-14 20:33

蘋果Apple信義A13開幕 大批果粉熱情朝聖

2019-06-15 11:17

華航全新廣告YouTube上線 網友爭相目睹

2019-06-15 03:48

台糖董事長黃育徵致員工公開信 證實已請辭

2019-06-14 19:49

元大金董總異動 申鼎籛、翁健升任

2019-06-14 17:46

影／「旅行帶給你的紀念品」 華航公布前五大好孕航點

2019-06-14 16:30

國泰金蔡宏圖：把握時機投資

2019-06-15 00:44

台陸聯盟投資JDI 恐破局

2019-06-14 23:18

彰銀員工持股信託最快9月上路 等同每月最高加薪1500元

2019-06-14 21:10

全民退休投資專案「好享退」6萬人熱烈響應

2019-06-14 23:23

解析攤販密碼…生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

2019-06-15 11:50

開發金挖角外資圈 戰力升級

2019-06-15 01:37

開發金三王二后 戰鬥部隊就位

2019-06-15 01:43

信義房屋更名取消仲介二字 範圍更廣且不混淆

2019-06-14 20:55

中環砸10億 取得日品牌

2019-06-14 23:39

台商回流熱 優惠融資將加碼

2019-06-14 23:12

英業達卓桐華：美中大戰兩邊押寶 已占據最好位置

2019-06-14 19:56

多年恩怨吵不完 台新金與財政部再隔空互嗆

2019-06-14 22:56

節能家電政府補助 全國電加碼優惠最高不只省5000元

2019-06-14 18:00

吳東亮談彰銀案：意外遺憾

2019-06-15 01:41

蘋果在台新直營店開幕 果粉排隊20小時搶頭香

2019-06-15 10:40

金管會推保險養老 祭誘因

2019-06-14 23:11

鴻海加薪7% 英業達卓桐華：輸人不輸陣

2019-06-14 20:31

台灣對外資產續創新高 蟬聯全球第5大淨債權國

2019-06-14 19:32

賴英照：董事薪酬與員工連動

2019-06-15 00:46

廖全平：節能家電補助最高享5,000元 買氣估升二至三成

2019-06-14 18:39

博通降財測 衝擊台系鏈

2019-06-14 23:18

羅才仁：正新今年會比去年好

2019-06-14 23:17

促資金回台 棒子蘿蔔並用

2019-06-15 00:42

台灣淨資產再創新高 蟬聯第五大淨債權國

2019-06-15 00:37

凱基銀整併任務完成 張立荃升格續衝金控跨業銷售

2019-06-14 17:36

連二代接班都不准碰 全聯董座林敏雄的「天條」是這個

2019-06-15 15:51

友達擴大在台後段產能

2019-06-14 23:39

電動機車胎 正新市占逾九成

2019-06-14 23:17

反避稅促海外資金回台 擬祭棒子與蘿蔔

2019-06-14 23:56

證交所改選 更換三董事

2019-06-15 01:01

吳東進：新光金獲利會更好

2019-06-15 00:36

中信金三路布局 衝營運

2019-06-15 00:36

華邦電搶市 研發20奈米DRAM

2019-06-14 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top