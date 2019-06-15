自有品牌成通路隱形戰場 快速成長年產值上看百億

2019-06-15 15:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



隨著全球景氣低迷，許多消費者開始精打細算，不僅嘗試其他高C／P值商品，更逐漸減弱民眾對於大品牌迷思，自行開發「自有品牌」已成為台灣通路產業一大趨勢，也快速帶動一年約100億規模的自有品牌產值，成為零售通路的隱形戰場，且各通路下半年對於自有品牌的經營都還有新戰略。

全家便利商店、7-ELEVEN早已積極切入自有品牌市場，其中又以全家便利商店的自有品牌成長最為快速，不僅擁有高達92%的成長幅度，同時更連兩年表現亮眼突出，為台灣百大成長率最高的品牌，目前約有200項包含生活用品、食品、紡織品，2018年銷售額上衝35億元。

隱藏版人氣王有年度業績達億元的蜂蜜水，以及單月熱銷近2萬件的冬季羽絨衣。此外，全家去年10月宣布導入Clean Label潔淨標示時，自有商品開發也朝此標準開發，新推出黑糖櫻桃沙琪瑪、冷萃咖啡等特色商品。

7-ELEVEN投入自有品牌經營則已超過20年，除了食品及用品，CITY CAFE、鮮食、自助熱食區皆為自有品牌行列，整體品項數共超過300項。其中，CITY CAFÉ更是統一超商重要的自有品牌之一，今年預估將衝破3.3億杯。

家樂福自有品牌商品多達1600項，購買人次一年超過245萬人次，連續兩年成長都超過三成，今年台灣並成功促成中國家樂福下單台灣家樂福的嚴選鳳梨，目前總計已經出口5萬公斤鳳梨至中國家樂福，同時家樂福自有品牌商品販賣機也已展開台北捷運車站的布局。

配合食物轉型計畫，家樂福表示，自有品牌未來商品開發也會朝健康有機、環境友善方向努力，希望將商品特色重點放在：無添加、有機、素食、在地生產、環境友善及動物福利等。

愛買自有品牌一年也約貢獻上億業績，在360項食品、用品中，冠軍王是燕麥片年賣10萬包，第二名則是消耗量大的抽取式衛生紙，年銷逾8萬包，第三名是1500ml的桶裝水，第四名是水餃，且就連狗罐頭都擠進榜，排名第五，單罐不到30元，經常有收容流浪狗的愛心爸媽大批採買，帶動去年買氣翻倍，年銷量超過3.5萬罐。愛買表示，7月還將推「便利食」如義大利麵、炒飯等新品。

萊爾富推出自有品牌約160款，依序以海洋深層水、抽取式衛生紙、雨衣、雨傘、口罩最為暢銷，2018年五款明星商品共熱銷逾500萬份，創造逾1.2億業績，自有品牌總業績逐年成長，2018年總業績較2017年成長逾40%。

6月19日起，萊爾富自有品牌還將攜手高人氣貼圖「好想兔」合作，聯名推出「這就是人生」系列包裝商品，7月16日前購買指定商品最高優惠享第二件一折起。

OK便利商店也將於2019年第三季正式推出自有品牌，首發系列瞄準鮮食商品。