連二代接班都不准碰 全聯董座林敏雄的「天條」是這個

2019-06-15 15:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



全聯董事長林敏雄（右）。 圖／全聯提供 分享 facebook

通路「自有品牌」大戰，愈打愈兇。但，唯獨超市龍頭全聯福利中心明確表態，不會發展自有品牌，要做公益賣場。

據全聯高層透露，這還是全聯董事長林敏雄的「天條」，即便未來二代接班，也不會推展自有品牌，為的是不與供應商爭利。

林敏雄表示，全聯不做自有品牌而是成為一個平台，期望能與製造商共同打造品牌，提供完整且豐富的品項，既不與供應商爭利，消費者也能在全聯選購平價且品質佳的商品。