華航全新廣告YouTube上線 網友爭相目睹

2019-06-15 03:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



中華航空推出2019年全新年度品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，14日16時於China Airlines 中華航空YouTube頻道首播，下午搶先舉辦首映活動，邀請60位孕媽咪齊聚，一同秀出她們最珍貴的「旅行紀念品」。

藝人鍾欣凌及阿包醫師也特別共襄盛舉，暢談難忘的旅行經驗並公布超好孕航點，讓想擁有寶寶的你／妳，搭乘華航班機，帶一個人生中最珍貴的紀念品回來。

「#旅行帶給你的紀念品」形象廣告中呈現不同旅人所帶回各具意義的紀念品，華航資深副總經理羅雅美表示：「旅行是讓身心靈放鬆的最佳方式，更能留下美好回憶，華航這次推出『#旅行帶給你的紀念品』品牌概念，希望藉此提醒民眾在忙碌之餘，也能安排旅行適時放鬆，也許能獲得意想不到的驚喜，帶回一些專屬紀念品！」

中華航空廣邀在出國旅行時懷孕的孕媽咪上網報名齊聚首映活動，短短10天內即吸引超過500位熱情響應，最終抽出60位孕媽咪，共同秀出旅行中帶回的最珍貴紀念品，現場更抽出一名幸運媽咪獨得華航任一航點3人來回機票，1人中獎3人同行。

得獎媽咪直呼太幸運，直言馬上就要和老公規劃寶寶出生後的甜蜜旅行，帶著「紀念品」重溫旅行的幸福時光。

藝人鍾欣凌與阿包醫師在活動現場與孕媽咪們交流旅行故事，並公布本次孕媽咪線上報名統計「帶回最多紀念品的超好孕航點」，包含是日本、義大利與泰國，孕媽咪也分享旅行中的浪漫故事並表示「肚子裡的寶寶，無疑是旅行中最具意義且珍貴的紀念品。」